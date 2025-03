Así es la vida actual de la gallega Paula Vázquez: de su depresión y alopecia a renacer a los 50 años

Paula Vázquez es uno de los rostros más icónicos de la televisión española. La presentadora, actriz y modelo gallega ha dejado una huella imborrable en la audiencia con su participación en programas emblemáticos como Un, dos, tres... responda otra vez, La isla de los famosos y Pekín Express. Actualmente, brilla como conductora de Bake Off: Famosos al horno y ha sido la encargada de presentar la edición 2025 del Benidorm Fest.

Aunque Paula Vázquez pasó algunos años alejada del foco mediático para sanar algunas heridas, la presentadora de El número uno y Fama, ¡a bailar! es uno de esos rostros televisivos que nunca se olvidan. A principios de 2025, la población española celebró su regreso a la televisión como presentadora de Bake Off: Famosos al horno, y recientemente se estrenó como presentadora del Benidorm Fest.

La trayectoria de Paula Vázquez

Paula Vázquez nació el 26 de noviembre de 1974 en Ferrol, ciudad en la que vive hasta los 11 años, cuando se traslada a Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde a los pocos años comienza a trabajar como modelo.

La carrera de Paula Vázquez en televisión comenzó antes de cumplir la mayoría de edad. En 1991, a los 17 años, presenta en Antena 3 su primer programa, Jeans, News and Rock & Roll. Tiempo después, en 1993, fue descubierta por Chicho Ibáñez Serrador y es fichada como azafata en la temporada 1993-1994 del concurso Un, dos, tres... responda otra vez.

A partir de ese momento, su presencia en la televisión se vuelve constante y va en aumento. Los telespectadores comienzan a ver a Paula Vázquez en multitud de programas de La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y TVG: Luar (1995), Sonrisas de España (1996), Gran Hermano (2002), La isla de los famosos (2003-2005), Misión Eurovisión (2007), Pekín Express (2008) y Fama, ¡a bailar! (2008-2010; 2018-2019).

Su lado más personal

Paula Vázquez.

El ritmo frenético hizo mella en su salud mental. Paula Vázquez ha experimentado varios episodios de ansiedad y depresión. En una entrevista con la revista ¡Hola! confesó que lo siguiente: "Me quemé un poco cuando me echaron de Fama y Pekín Express. Éramos líderes con ambos formatos y me cambiaron. Eso me dolió".

Además de los episodios de ansiedad y depresión, Paula Vázquez sufrió un embarazo ectópico que la dejó estéril. Ocurrió en 2023 y fue un duro golpe emocional. "Esa experiencia me obligó a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida y a buscar ayuda para superar la depresión", confesó en una entrevista con la Cadena SER.

La presentadora, actriz y modelo gallega se alejó un tiempo de la televisión y focos. "Creo que en esos momentos bajos también me tenían que pasar porque forman parte de la persona que soy ahora. Es que, en realidad, fui yo la que paró por una depresión que no vi venir, pero llevaba tiempo con ella", reveló no hace mucho a EL ESPAÑOL.

Debido a la depresión que sufrió, llegó a tener una alopecia areata, una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos y provoca la caída del pelo. En otras palabras, es una afección que ocasiona parches redondos de pérdida de cabello y que puede llevar a la calvicie total.

En lo que respecta a su vida sentimental, Paula Vázquez mantuvo una relación con Sergio Luy, hijo del exjugador de baloncesto Clifford Luyk; el presentador Joaquín Zamora y Germinal Torremocha, iluminador de televisión. También se la relacionó con el futbolista Guti y el jugador de baloncesto Michael Olowokandé, aunque todos son especulaciones, pues ella misma lo desmintió.

A pesar de los baches y las caídas, Paula Vázquez puede decir con orgullo que ha renacido a los 50 años. La gallega vive su mejor momento, y está centrada en la segunda temporada de Bake off: Famosos al horno. "Cada año este programa se me hace más fácil. Además, la parte técnica del equipo también le va cogiendo mejor el ritmo y este año vamos rapidísimo".

Por otro lado, a principios de 2025 presentó, junto a Ruth Lorenzo e Inés Hernand, la 4ª edición del Benidorm Fest, el concurso que determina la canción representante de España para el Festival de la Canción de Eurovisión. Paula Vázquez señaló que la experiencia del certamen fue "brutal". "Estoy flipando en colores y un poco sobrepasada, pero me lo estoy pasando muy bien", confesó a La Ser.