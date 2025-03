Nueve planes en Santiago de Compostela para disfrutar del fin de semana: conciertos, teatro...

El fin de semana en Santiago de Compostela arranca con conciertos para todos los gustos. Irán desde la música gallega local al rap, pasando por rock&roll y terminando en la música clásica de la mano de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.

Tampoco podemos olvidarnos de incluir en nuestros planes las próximas obras de teatro y monólogos, como Fábrica de Fume y el monólogo de Iggy Rubín. Estos planes, y muchos otros, puedes encontrarlos en la agenda de Quincemil.

Los conciertos del fin de semana

Recycled J.

A banda da Loba llega a la Primavera Cultural de Santiago de Compostela el jueves 20. Estará presentando su nuevo álbum, Lovismo. El concierto se hará en la Iglesia de la Universidad y será de gratuito, aunque las entradas deberán recogerse previamente a partir de las 20:30 horas. Finalmente, A banda da Loba saldrá al escenario a as 21:00 horas.

El viernes 21 y sábado 22 tenemos cita con Recycled J, quien traerá su gira San Jorge a la ciudad compostelana. Uno de los raperos españoles contemporáneos más destacados, autor de temas como Bambino o 150 canciones, se subirá al escenario de la Sala Capitol a las 22:00 horas, hora que se mantendrá en los dos días de su presentación.

Los Vólidos actuarán el domingo 23 para así animar la tarde de todo aquel que se pase por la Sala Riquela desde las 13:00 horas. Este mítico grupo que navega entre el country, el blues y el rock celebra sus 25 años trayendo a Santiago de Compostela un concierto con entrada libre.

The Bellrays también tienen hueco para Santiago de Compostela este domingo 23. El grupo de rock californiano vuelve a Galicia para celebrar su 90 aniversario. Hará que toda la Sala Capitol se levante y cante a su ritmo canciones tan míticas como Black Lightning o One More Night. El concierto empezará a las 19:30 horas y las entradas están disponibles a 18,50 euros.

Música clásica

Librofuego.

La Real Filarmonía de Galicia presenta el sábado 22 en Santiago de Compostela la obra de teatro O circo dos valentes, protagonizada por Joaquín Casanova y Elisa Ramos. Traerán al Auditorio de Galicia las obras de Stravinski, Sate y Poulenc, interpretadas por el director musical y pianista José López-Montes, que estará acompañado de Noé Lifona y Elisa Ramos. La obra se iniciará a las 18:00 horas.

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela se presentará el domingo 23 en el Auditorio de Galicia para darle la bienvenida a la primavera con el título Un paseo con acento francés, obra que se incluye dentro de su serie PASEOS. Estará dirigida por Casiano Mouriño Maquieira y al piano tendremos a Rosalía Gómez Lasheras. Se iniciará a las 12:00 horas.

Teatro

Fábrica de Fume.

Por último, se podrá disfrutar de una nueva función de la obra de teatro Fábrica de Lume en el Salón Teatro de Santiago, la cual estará disponible el domingo 23 a las 12:00 horas. Es una nueva oportunidad de disfrutar del teatro comunitario dirigido por Celina Fernández y Ana Fontela. A través del excelente trabajo de 18 actores de la Fegatea profundizaremos en la historia de Sargadelos.

Charlas y monólogos

Iggy Rubín.

Iggy Rubín dará su monólogo el domingo 23 a las 20:00 horas en la Rúa do Preguntoiro. Presentará Ya lloraréis, el título de su nuevo show de stand up comedy. El comediante, reconocido por haber trabajado como locutor de radio en programas como Cuerpos especiales o por su trabajo como guionista de La Revuelta, llega a Santiago de Compostela para hacer reír a toda la ciudad.

Baloncesto

La afición del Obradoiro.

El viernes 22 a las 18:30 horas se celebrará uno de los partidos de baloncesto de Primeira FEB: Obradoiro vs Estudiantes. Una cita que no se deben perder los amantes del deporte de la ciudad compostelana y que tendrá lugar en Sar.