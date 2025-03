El acento gallego de Jorge de los Morancos tras las lluvias en Sevilla: "Van a empezar a bailar muiñeiras"

Tras la racha de lluvias que ha azotado a España en las últimas semanas, muchos son los que han manifestado su desagrado en las redes sociales. Jorge Cadaval, humorista famoso por el dúo cómico Los Morancos junto a su hermano, César Cadaval, ha compartido un vídeo en su Instagram en el que hace una parodia sobre los varios días de lluvia vividos en Sevilla con acento en gallego. "Llevamos 17 días chovendo como ya digo y ya se me cambió el acento y todo, es que soy galego galego", comienza el vídeo del humorista mientras pasea bajo su paragüas.

Como dice el refrán, "al mal tiempo, buena cara", y eso es algo que tiene claro Jorge Cadaval, quien no ha dudado en poner el toque de humor a las constantes lluvias que están viviendo en Sevilla desde hace 17 días y que, como bien dice en su vídeo viral: "carallo como chove, y esto no va a parar, queda una semana más todavía y me va a salir la verdina por los párpados".

"Van a empezar a bailar muiñeiras"

En el vídeo el cómico Cadaval imita el acento gallego como si la ciudad andaluza estuviera en Galicia. "Mira los pesqueros y todo en el Guadalquivir, abajo están cogiendo percebes las percebeiras de aquí de Triana", bromea el cómico, que destaca que su hermana "esta mañana se levantó con un pañuelo en la cabeza, unas katiuskas y se puso a hacer tarta de Santiago".

"La plaza del Obradoiro la han puesto aquí en el Altozano. Chove y chove carallo todo el tiempo", es otra de las bromas de Cadaval que se pueden escuchar en el vídeo.

Cadaval finaliza el vídeo diciendo que la gente tiene que visitar Sevilla porque ya no es como era: "Esto ha cambiado, ese barco que veis en el Guadalquivir creo que está cogiendo langostas, sino mejillones" y que "van a empezar a bailar muñeiras aquí abajo".

El vídeo en Instagram cuenta con más de 6.000 comentarios y casi 120.000 me gustas. Como era de esperar, las reacciones a este vídeo son de todo tipo. Por un lado, hay quien se lo ha tomado con humor e, incluso, aportado alguna que otra broma más en su comentario. "Sevilla calidade" o "Mientras, en Galicia hace sol y bailamos sevillanas", son algunos de los comentarios más destacados. Pero también ha habido alguna que otra crítica de personas gallegas que consideran el tema de la lluvia un tópico.