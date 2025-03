Seis planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Después de la celebración de los carnavales, Santiago de Compostela regresa a la normalidad con un nuevo fin de semana donde el paraguas volverá a ser el protagonista. Pero la agenda cultural de la capital gallega llega cargada de planes para que aburrrirse no sea una opción.

Los conciertos de la extriunfita Miriam Rodríguez o del rapero El Chojín, los actos con motivo del 8M o los recitales Candleligt a la luz de las velas son algunos de los planes que acogerá Compostela estos días. Los amantes de la gastronomía tienen una cita con la 'Festa da Filloa de Lestedo', donde podrán deleitarse con este producto y donde no faltará la música. Espectáculos teatrales o un nuevo desfile de carnaval son algunas de las actividades que te proponemos.

Conciertos

La ex triunfita Miriam Rodríguez visita Santiago de Compostela para presentar su último trabajo, Líneas Rojas. La artista coruñesa volverá a subirse al escenario de la Sala Capitol para interpretar las canciones que conforman su tercer disco. La cita será el sábado 8 de marzo, a las 22:00 horas, y las entradas están a la venta desde los 27 euros.

El rapero madrileño El Chojin actúa este fin de semana en la capital gallega. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, El Chojin regresa a los escenarios con su Gira 25 aniversario, en la que el público podrá disfrutar en directo de grandes himnos como El mundo sigue girando, Avanzo o Un nuevo yo despierta. El concierto será este viernes 7, a las 21:30 horas, en la Sala Capitol. Las entradas están a la venta desde los 22 euros.

La Sala Riquela acoge este viernes 7 de marzo, a las 20:30 horas, el concierto de Leo Middea. Reconocido como uno de los grandes nombres de la música brasileña, el artista repasará algunos de los temas de sus cinco discos en la capital gallega. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Filloa de Lestedo

Otra de las citas del fin de semana está en Boqueixón (A Coruña), donde el domingo 9 de marzo se celebra la 42ª 'Festa da Filloa de Lestedo'. Aunque ya habrá actividades paralelas los días antes, el día grande de la filloa arrancará a primera hora de la mañana con la preparación de este plato, elaborando cerca de 2.000 filloas a la hora.

También habrá actuaciones musicales y el VIII Gran Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla (12:00 horas). A las 13:00 horas, Isabel Pichel será la encargada de dar el pregón. También se hará entrega de los mandiles de honor 2025 en un acto que estará presentado por la actriz María Mera. A continuación, los asistentes podrán disfrutar del Gran Alto dos Xenerais da Ulla y de la sesión vermú a cargo del Grupo Ibiza, que dará paso al Xantar da Filloa. Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, habrá verbena a cargo de la orquesta París de Noia y del grupo Origen.

Premios 'Mulleres de Compostela' 2025

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, el Concello de Santiago reconocerá la trayectoria personal y profesional de ocho mujeres ligadas con Compostela con el premio 'Mulleres de Compostela' 2025. En concreto, se distinguirá a Guadi Galego y Melania Cruz en el ámbito cultural; a Esperanza Nogueira, Teresa González, Carme Castro y Pilar Astray en el ámbito de asociacionismo local; así como a María Suárez y Carmen Iglesias como referentes de la hostelería compostelana. La gala será el viernes 7, a las 18:30 horas, en el Auditorio de Galicia.

Recitales Candlelight

El Hotel Monumento San Francisco acoge este domingo 9 de marzo dos nuevos recitales Candlelight. El primero, a las 19:00 horas, será un tributo a Hans Zimmer, en el que se interpretarán famosas bandas sonoras como Time de la película Origen; This Land, de El Rey León; Suite, de Gladiator; o Zooster’s breakoutde Madagascar. Las entradas están a la venta a partir de los 30 euros.

A las 21:00 horas habrá un segundo recital, en esta ocasión un tributo a Queen. Somebody to Love, Bohemian Rhapsody o Love of my Life serán algunas de las canciones que sonarán esa noche. Las entradas están disponibles desde los 24 euros.

Carnaval 2025 en Santiago

Aunque Santiago de Compostela ya vivió el día grande de sus carnavales el martes 4 con el traficional desfile, este sábado 8 es el turno para los carnavales rurales. A partir de las 17:00 horas, los representantes de los 'Entroidos' rurales desfilarán acompañados por el grupo de baile y música tradicional Bricandeira. Saldrán de la rúa do Home Santo, seguirán por Cruz de San Pedro, praza 8 de marzo, praza de Salvador Parga, Santo Agostiño, Cervantes, Quintana, Praterías y praza do Toural.

Teatro

El elenco de 'As Desterradas'. Concello de Santiago

El Teatro Principal acoge la representación de As Desterradas, pieza dirigida por Quico Cadaval y protagonizada por Belén Constenla, Melania Cruz, Rocío González, Rebeca Montero, Patricia Vázquez y Víctor Mosqueira. Una historia ambientada en el siglo XVI que muestra la resistencia de una pequeña comunidad de monjas ante el poder abusivo de la jerarquía eclesiástica. Un thriller conventual sobre los tiempos de resistencia de las comunidades de mujeres autosuficientes y poderosas. La obra se podrá ver este jueves 6 y viernes 7, a las 20:30 horas, y las entradas tienen un precio de 12 euros.