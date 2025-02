La Paca, choqueira de los Carnavales 2025 de A Coruña: "Estas fiestas son para hacer el ridículo"

"José Ángel Gago era un niño tan tímido, tan tímido, tan tímido de pequeño que ni se miraba al espejo". Así empieza La Paca describiendo a la persona que se esconde tras su ya mítico disfraz de choqueira.

Concello de A Coruña Guía del Carnaval 2025 en A Coruña: todos los detalles día a día

Este año, por elección de las comparsas de A Coruña, se ha decidido honrar su figura: su rostro ocupa el gran cartel del Carnaval, el martes 4 a las 13:30 horas se colocará una losa que dejará su nombre para siempre grabado en la calle San Xosé y todos quieren una foto con esta anciana que se describe como "desvergonzada, despreocupada y con afonía crónica".

La persona tras la Paca

José Ángel tiene una historia de vida cuanto menos curiosa, una historia siempre ligada a los disfraces. Siendo ya muy pequeño, recuerda que su madre le compraba los disfraces, pero a él le fastidiaba que ella, que no tenía un trabajo remunerado, gastase el dinero en cosas materiales.

Por eso, siendo solo un niño, tuvo la idea de buscar por casa "trapos" y prendas en desuso, y experimentar. Con el disfraz resultado de aquellas pruebas, salía a la calle y comprobaba las reacciones de las personas con las que se cruzaba. "Así fue como el primer día que salí disfrazado con mi propio diseño, arranqué unas risas que flipas".

Choqueira Paca. Quincemil

Siendo ya un adolescente, se presentó a un concurso de disfraces que se celebraba en el instituto de Someso al que asistía, "porque había premio metálico, y necesitaba las pelas". Se presentó como Petra la Loca, y se llevó el tercer premio. "Me ganaron dos con los trajes comprados, y yo que me lo curré, no gané".

Y así, con los años, se creó el personaje que este 2025 protagoniza los Carnavales de A Coruña. Un personaje que ha evolucionado hasta encontrar a la que hoy conocemos como La Paca.

Acento coruñés con la choqueira Paca, el rostro de los Carnavales 2025 de A Coruña. Este personaje tan peculiar y divertido nos cuenta su mayor secreto. pic.twitter.com/kp76nf9qed — Quincemil (@quincemil15000) February 27, 2025

La Paca

En los Carnavales de 2019, a José Ángel se le ocurrió disfrazarse de vieja. Consiguió una falda negra y una toquilla y salió a la calle: "Yo no pagué nada. Me lo pagaban todo, porque como con la pensión no me daba...". Ese año, José Ángel, encontró el alter ego que le cambiaría la vida.

Su vestimenta se compone de diferentes piezas de ropa y accesorios con una historia que contar. Por ejemplo, la toquilla de colores, era un proyecto de manta de su pareja. Al verla, aún sin terminar, Paca se hizo con ella y se la puso sobre los hombros. "¿Con qué la agarro?, me pregunté. Pues con una pinza... Pero se me fue la pinza y la llené", explica enseñando las seis pinzas gigantes que lleva sobre el pecho.

La gafas están, según ella, pasadas por un estropajo... Y por eso el cristal más que translúcido es opaco. "E para o que hai que ver...!", exclama despreocupada. Todo lo que lleva encima es colorido, que sale de su faceta como comparsista de Monte Alto a Cien. Y siempre, siempre, tiene 85 años.

"La Paca se mete con todo el mundo, todo me da igual. Lo único que me falla es la afonía crónica, sino sería humorista", expresa entre lamentos.

Las lágrimas y lamentos son la tónica habitual en esta atípica comitiva pic.twitter.com/bDt2k41V8D — Quincemil (@quincemil15000) February 14, 2024

La emoción que se necesita para convertirse en otra persona, le sale sola. De hecho, cuenta que ha llegado a ir con una cebolla en el bolso para el Entierro de la Sardina con la intención de pegarle un bocado cuando en el momento de llorar. Pero nunca necesitó una cebolla: "Desde el primer entierro al que he ido como Paca, ha sido siempre empezar la procesión y meterme de lleno en el papel. La lágrimas me salen de dentro".

Una vida de triunfos para la Paca

El año pasado, haciendo recados de la joyería en la que trabaja cuando se quita el disfraz, se fijó en los carteles de los Carnavales que veía por la calle. "Cómo molaría estar ahí", pensaba. "No creía posible que pudiese llegar a ser la imagen de los Carnavales, pero soñaba con esto. Y lo conseguí... Son cosas de la vida".

La Paca iba llorando en el Entierro de la Sardina del año pasado cuando supo que había ganado el concurso de disfraces. "No me lo podía creer", expresa. Después, las comparsas la escogieron para ser la choqueira que representase este año los carnavales de la ciudad herculina.

La Paca expresa su deseo de convertise en payaso de circo o humorista. "Pero sé que mi camino quedará en este personaje, y está bien: me ha dado, y sigue dándome, muchas alegrías". "Estas fiestas son para pasárselo bien y hacer el ridículo, y no para criticar, presumir o andar de postureo. Debido a la falta de humor, nos estamos cargando los Carnavales".

"Yo solo busco risas y sonrisas", concluye.