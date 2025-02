Guía del Carnaval 2025 en Santiago: desfile, quema del Meco y Entroido Xenerais da Ulla

Si de algo sabemos en Galicia es de fiesta. Y es que es bien sabido que no hay noches mejores que las de verbena gallega o San Juan en la playa. Pero no todas las buenas fiestas son en verano. En invierno, los Carnavales de Verín, Viana do Bolo o Xinzo de Limia llevan décadas sonando por todo el país, llegando a ser declarado este último Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Pero no todo el Carnaval está en Ourense. El Entroido de Xenerais da Ulla, en el Val do Ulla, lleva desde la primera mitad del siglo XIX llenando las provincias de A Coruña y Pontevedra de música, disfraces y mucha tradición. Y Santiago, es uno de los escenarios principales de esta celebración.

Cartel Entroido Xenerais da Ulla.

Las tradiciones del Carnaval gallego

El Carnaval en Galicia, también llamado Antroido o Entroido, es una de las festividades más esperadas del año. Su nombre hace referencia a la tradición religiosa que marca esta fiesta como la entrada a la Cuaresma, que son los cuarenta días previos a la Semana Santa.

Mientras que la Semana Santa está llamada a ser un tiempo de reflexión para los católicos, el Entroido está marcado por las canciones, los desfiles de disfraces y personajes tan icónicos como los peliqueiros de Laza o los volantes de Chantada.

Cocido gallego. Blog Turismo de Galicia

Cómo no, el Entroido trae consigo otra fiesta, la gastronómica, especialmente de carnes y dulces. Y es que se le suele llamar también la "fiesta de la carne" al preceder a la abstención en la ingesta que impone el calendario religioso.

En esta fiesta para el paladar el cocido gallego es el protagonista, elaborado con lacón, chorizo, grelos, patatas y cacheira, que es la cabeza de cerdo en salazón. El toque dulce lo ponen los postres tradicionales, entre los que destacan las filloas y las orejas.

En qué consiste el Entroido Xenerais da Ulla

El Entroido dos Xenerais también tienen sus personajes representativos, los Xenerais, figuras engalanadas que recorren las parroquias a caballo, dando vivas a vecinos y visitantes. Normalmente, van acompañados por un ejército de abanderados, coros, comparsas y parrandas.

Uno de los momentos más esperados es el Atranque o Alto, un enfrentamiento dialéctico por parejas donde se hacen sátiras y burlas sobre temas amorosos, políticos o sociales que hayan pasado en el último año.

Los comienzos del Entroido dos Xenerais. RRSS Xenerais da Ulla

Estos carnavales van recorriendo diferentes localidades, siguiendo un calendario que cada año cambia. Este 2025, Santiago acogerá la celebración hasta en cinco ocasiones.

El Entroido arrancó el pasado 8 de febrero en A Estrada, pero no será hasta este sábado 22 de febrero cuando haga su primera parada en Santiago, en concreto en el Campo da Festa de Marrozos, a partir de las 20:00 horas, con motivo del Sábado Corredoiro.

Calendario Entroido dos Xenerais. RRSS Xenerais da Ulla

Al día siguiente, domingo 23 de febrero, se celebrará el Domingo Corredoiro, con fiesta en el Campo da Festa de Soutiño, en Angrois, pasadas las 19:00 horas. La celebración continuará el sábado 1 de marzo, con el Sábado de Entroido, en el Campo da Festa de Aríns desde las 19:00 horas. Ya el domingo 2 de marzo, el Domingo de Entroido se vivirá en la Caballeira do Souto de O Eixo, alrededor de las 19:00 horas.

Finalmente, el broche final al Carnaval se pondrá el sábado 15 de marzo en el Cruceiro da rúa de Sánchez Freire, en Conxo, a partir de las 12:00 horas. Santiago se convierte así en una de las sedes clave de este carnaval tradicional.

Más Carnaval en Santiago

Para aquellos que no quieran desplazarse, también habrá Carnaval en la ciudad. El Concello ha preparado una programación que arrancará el sábado 1 de marzo y acabará el sábado 15 de marzo.

Sábado 1 de marzo

20:00 horas: música por las calles y desfile del Meco, desde Cervantes hasta O Toural. El pregón correrá a cargo de las Xeneralas da Ulla

Domingo 2 de marzo

De 10:30 a 14:00 horas : comparsa desde el Centro de mayores de Conxo hasta la rúa da Raíña

: comparsa desde el Centro de mayores de Conxo hasta la rúa da Raíña 13:00 horas : batucada con la Escola Latexo. En varios puntos de la ciudad

: batucada con la Escola Latexo. En varios puntos de la ciudad 17:00 horas : festival de disfraces en la Sala Capitol

: festival de disfraces en la Sala Capitol De 18:00 a 20:00 horas: Charanga Tíralle do aire y comparsa A Ruliña de Laraño. En varios puntos de la ciudad

Lunes 3 de marzo

18:00 horas : fiesta con Os Chafalleiros y Armatroulas de Laraño. En varios puntos de la ciudad

: fiesta con Os Chafalleiros y Armatroulas de Laraño. En varios puntos de la ciudad 18:00 horas: charanga El Tattoo y comparsa de Maruxas e Coralias. En varios puntos de la ciudad

Martes 4 de marzo

17:30 horas : desfile de Carnaval desde la avenida de Ferrol

: desfile de Carnaval desde la avenida de Ferrol 20:00 horas: actuación de la Charanga Ardores en la Sala Capitol

Miércoles 5 de marzo

20:00 horas : acompañamiento del Meco desde el Toural hasta la praza Roxa

: acompañamiento del Meco desde el Toural hasta la praza Roxa 20:00 horas: quema del Meco en praza Roxa

Jueves 6 de marzo

De 17:00 a 18:30 horas: talleres de 'chapeus' de Xeneraliñas da Ulla y talleres de atranques, en el Espazo Apego

Sábado 8 de marzo

De 17:00 a 18:30 horas: carnavales rurales de Compostela

Sábado 15 de marzo