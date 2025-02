O Milladoiro, Bertamiráns y Teo: ¿Pueblos dormitorio de Santiago de Compostela?

No eran lo que son hoy, desde luego. Bertamiráns, Milladoiro o Teo A Coruña han crecido mucho a medida que lo ha ido haciendo la capital gallega, Santiago de Compostela. Los autóctonos, vecinos de toda la vida en cada uno de estos pueblos, han sido partícipes de un crecimiento exponencial de los mismos en los últimos 20 años.

"Antes Bertamiráns e O Milladoiro eran dúas carreteras, cun supermercado e algunha casa", explica Adelaida, vecina del ayuntamiento coruñés de Ames. Ella es, en concreto, de una aldea cercana al núcleo urbano donde se encuentran muchos de los servicios que visita con asiduidad desde siempre: el ayuntamiento, el centro médico, los supermercados y las farmacias. En un simple paseo por Bertamiráns se pueden ver algunas de las casas que quedan de aquella época, entre los edificios ya del siglo XXI que alcanzan los cinco o seis pisos

En O Milladoiro el crecimiento fue más exponencial. El pueblo está atravesado por la carretera N-550, alrededor de la cual fue creciendo la aldea de O Milladoiro y A Madela, que ahora conforman el núcleo urbano bajo el nombre de la segunda.

En lo que respecta a Teo, es Os Tilos su zona más urbanizada, nueva y cercana a Santiago. La parroquia fue creada precisamente en 1993 por el aumento de población ocasionado por la construcción de la Urbanización Os Tilos que se creaba cerca de Santiago.

Bertamiráns y Milladoiro, en Ames

En las últimas décadas, Ames fue uno de los ayuntamientos gallegos que más crecieron. En 2024 fue el único junto con Oroso y Corcubión. Pero el de Ames lleva años completamente solo en el pódium de los ayuntamientos con mayor natalidad y, con ello, con saldo vegetativo positivo -esto es, con más registros de nacimientos que de muertes-.

Bertamiráns, en Ames (A Coruña) Google Maps

Lo de Ames ha sido todo crecimiento desde el año 2000. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ayuntamiento contaba con 16.549 habitantes y desde ese momento su población ha ido aumentando hasta en más de mil personas cada año. El último dato registrado, el de 2024, cifra en 32.812 los habitantes del municipio. Solo en Bertamiráns viven casi 10.000 personas (según datos de 2023, los últimos disponibles) y, en O Milladoiro, algo más de 13.000.

Los que viven en este municipio no consideran como tal que estos pueblos sean solamente los "dormitorios de Santiago". Adrián Macías estudia en la Universidade de Santiago y decidió mudarse a O Milladoiro para buscar mejores alquileres, al considerar que la zona estaba menos tensionada que en la capital gallega: "Non me queda lonxe Santiago porque está ben conectado, estou a un tiro de pedra, pero non sinto que estea peor en O Milladoiro, podo facer o meu día a día aquí".

"Hai mellor oferta de vivenda, pisos mellores e máis novos e mellores condicións de vida" Adrián Macías, residente en O Milladoiro

El joven explica que tiene de todo en el pueblo: "Moitos supermercados, variadade ampla de servizos, sucursais bancarias… hai tendas de todo tipo, de roupa, de xoguetes, hai librerías, tendas de telefonía, restaurantes e cafeterías de sobra", sigue. Según Adrián, en O Milladoiro tiene todo lo que necesita y, si algo no lo tuviese, la distancia y el transporte hasta Santiago es muy asequible para acercarse si lo necesitase. Los buses a Santiago salen, igual que en Bertamiráns, cada 15 o 20 minutos, aunque tienen menos frecuencia en horas nocturnas o en fin de semana.

"Quizais boto en falta o ambiente de Santiago, pero, total, estou preto", explica, y añade: "En O Milladoiro teño tranquilidade". De hecho, sentencia: "Hai mellor oferta de vivenda, pisos mellores e máis novos e mellores condicións de vida".

Os Tilos, en Teo

Aunque la población de Os Tilos es menor, con algo más de 2.000 habitantes según el INE, lo cierto es que su propio nacimiento está en la proximidad a Santiago, al ser la zona del ayuntamiento de Teo más cercana a la capital gallega, como Montouto.

Estas sí son zonas más residenciales, que cuentan con servicios básicos como supermercados o farmacias, además de alguna que otra tienda o negocio variado. La actividad comercial es menor.