¿Qué fue de la discoteca Pachá de A Coruña? La historia de un referente en la noche coruñesa de los 90

Pachá en As Xubias: Cuando A Coruña fue Ibiza

En 1966 el empresario Ricardo Urgell fundó en Sitges la primera discoteca Pachá. Con el paso de las décadas la compañía ha cambiado su sede —ahora es Ibiza— pero también su modelo de negocio al pasar de un grupo familiar a la inversión de un gran fondo con sede en Dubái. Y en medio de toda esta historia está A Coruña.

En la década de los ochenta, la familia Urgel, inmersa en pleno proceso de expansión, decidió abrir una discoteca en A Coruña. En concreto lo hizo en As Xubias de Arriba. El edificio todavía permanece en pie, aunque yace en ruinas y no tardará mucho en convertirse en polvo. El Ayuntamiento acaba de aprobar la licencia de derribo para que Ginkgo Advisor, el fondo de inversión suizo encargado de regenerar As Xubias, pueda comenzar a reurbanizar la zona.

La primera noche de juerga en Pachá fue un 4 de diciembre de 1987. A la apertura asistieron más de 2.000 personas, según recoge la prensa local de la época. Los grandes equipos de música y la pista de baile enamoraron rápidamente a los jóvenes coruñeses, que hasta mediados de los 90 disfrutaron de las largas noches en Pachá.

Muchos nacidos entre los 50 y los 60 recuerdan con nostalgia la discoteca, reconocible fácilmente por sus dos cerezas y su impresionante piscina. Durante un lustro Pachá fue el sitio de moda de A Coruña. La música y el buen ambiente que había en As Xubias hicieron de la discoteca la gallina de los huevos de oro.

La discoteca de las dos cerezas era de 'pijos'

En la imagen, piscina interior de la discoteca Pachá (Fuente: underdub.net)

El edificio, del que hoy en día solo quedan ruinas, fue el lugar de encuentro de miles de jóvenes los viernes y el fin de semana. Especialmente de los más 'pijos' de la ciudad. O por lo menos esa era la fama que tenía el pub en aquella época. Esto se debía a que muchos estudiantes de colegios concertados de la ciudad como Maristas o Santa María del Mar eran asiduos del local.

De hecho, Pachá ofrecía sesiones para menores de edad. Había sesión de tarde, seminoche y noche. Muchos adultos llevaban el coche a la discoteca, sin embargo, los menores no tenían esa opción. Por ello, se decidió poner en marcha un autobús que en la época se bautizó como el 'PachaBus'. La Compañía de Tranvías de La Coruña era la encargada de conectar As Xubias de Arriba con la plaza de España, la de Ourense y Os Castros en las noches de Pachá.

El cierre de Pachá llegó en 1995. A partir de ese momento cambió su imagen y su público objetivo bajo el nombre 'La Roca', si bien esta propuesta hostelera tampoco triunfó. Desde entonces el edificio está abandonado y donde antes hubo equipos de música e iluminación, ahora solo quedan escombros, polvo y grafitis.