El mercado navideño de Ferrol que debes añadir en tus planes: casetas de artesanía y alimentación

Los mercadillos navideños son perfectos para pasar un buen rato en familia, donde los niños pueden jugar, conocer a Papá Noel y quedarse embobados con las decoraciones. Desde juegos hasta talleres creativos, siempre habrá algo que hará a los más pequeños entretenerse, mientras los mayores disfrutan de las casetas repletas de comida y diferentes productos a la venta. La mejor oportunidad de encontrar regalos únicos y artesanales para sorprender a tus seres queridos.

Tras el encendido de luces de Ferrol el domingo 1, el pasado 6 de diciembre se inauguró el mercado artesanal en la plaza de Armas. Ambos eventos dan oficialmente la bienvenida a la Navidad en la ciudad naval. Te contamos todo lo que encontrarás en este maravilloso "Mercado de Nadal" ferrolano.

El Mercado de Navidad de Ferrol

“Trátase dunha actividade máis que incluímos no programa de Nadal co que queremos encher as rúas de xente e que gocen da nosa cidade”, afirmó José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, sobre el mercado artesanal que estará disponible hasta el 5 de enero.

La plaza de Armas de Ferrol se convierte en el escenario mágico del mercado navideño de la ciudad. Las casetas que lo componen son el epicentro de una experiencia que promete ser del todo festiva y alegre para disfrutar de días en familia.

Este mercado cuenta con un total de 14 puestos que ofrecen productos de la época navideña como objetos de decoración y diferentes regalos, así como artesanías del entorno. Estará abierto en horario de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrado.

Además de las casetas propias del mercado, también habrá talleres infantiles para que los niños y niñas puedan disfrutar y pasárselo bien con diferentes actividades de lo más educativas y entretenidas.

Otras actividades navideñas en Ferrol

Los barrios de Esteiro y La Magdalena ofrecen al público una experiencia navideña sin igual gracias a la decoración de sus calles y de los comercios locales. Por su parte, el casco antiguo de la ciudad se ilumina con el alumbrado de la calle Real, mientras que el Puerto de Ferrol ofrece diversas actividades culturales.

La gran novedad de la Navidad en Ferrol es la instalación de la carpa de Nadalia con la Fábrica de Papá Noel en el Cantón, desde el día 13 hasta el 24 de diciembre. A lo largo de las once jornadas, los niños podrán visitar la fábrica mágica, previa reserva y de manera gratuita, guiados por los elfos de Papá Noel durante un recorrido de 25 minutos de duración. El propio Papá Noel los esperará al final de la visita para sacarse una foto y entregar a cada niño su carné de duende.

Por otro lado, en la plaza de España se encuentran las atracciones infantiles para que los más pequeños disfruten con sus amigos de los días navideños en todo su esplendor.