Planes en A Coruña para bailar, reír y hacer deporte: WakeÜp Weekend, Coruña Corre y más

El mes de septiembre llega a su ecuador este fin de semana, pero la vuelta a la rutina no tiene porqué ser aburrida. De hecho, la agenda de ocio para estos próximos días en A Coruña propone planes para todos los gustos y públicos: desde una carrera popular por los barrios de Matogrande y Xuxán hasta las últimas verbenas del verano para bailar toda la noche.

Los amantes de la música electrónica tienen una cita muy especial: el WakeÜp Weekend. El evento musical reunirá a nombres del panorama nacional, como Carl Cox, Giorgina Angiuli, Chris Liebing, Lola Lozano y Latmun. Aunque aquellos que prefieran un ambiente más tranquilo, pueden acudir al concierto Candle Light, en el salón Victoria del NH Collection Finisterre.

¿Qué otros planes hay este fin de semana en A Coruña? En la agenda de Quincemil puedes consultar todos los planes para los próximos días, aunque en este artículo te contamos las propuestas que no te deberías perder:

Carrera Popular Matogrande-Xuxán

Atletas en una carrera Shutterstock

A Coruña celebrará este fin de semana la quinta prueba de la XI edición de Coruña Corre. El trazado de la carrera popular de Matogrande, con un recorrido total de 6.640 metros, tendrá su punto de inicio en la calle Sebastián Martínez Risco, en el entorno del colegio Liceo La Paz. Este año la prueba trascurrirá, además de por el Campus Universitario de Elviña y el barrio de Matogrande, por el barrio de Xuxán, donde se recorrerán los últimos 2 kilómetros.

La carrera popular Matogrande-Xuxán contará con una prueba absoluta y recorridos adaptados para categorías inferiores sub 18 y sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10, y sub 8 o peques. "La primera prueba tendrá lugar a las 10:00 horas, con entrega de premios a las 11:00 horas. A partir de las 11:15 horas se realizarán el resto de pruebas con entrega de premios alrededor de las 13:00 horas", informan fuentes municipales.

Con el desarrollo de la quinta prueba de la XI edición de Coruña Corre, el circuito encara la recta final de la programación de fechas para esta edición. El 20 de octubre tendrá lugar la IX Carreira Popular do Ventorrillo y el 24 de octubre la XII Carreira Popular de Novo Mesoiro.

WakeÜp Weekend

Imagen de archivo de un concierto Shutterstock

Los días 13 y 14 de septiembre la ciudad herculina se llenará de ritmo. WakeÜp Weekend celebrará este fin de semana su primera edición de la mano de destacados artistas internacionales del panorama musical, como Giorgina Angiuli, Chris Liebing, Lola Lozano, Latmun y Caste.

En el muelle de Batería también estará el Dj y productor británico de origen barbadense Carl Cox. "Va a ser muy especial porque seguramente sea la última vez que pueda estar en Galicia. No sé si tendemos la suerte de volver a tenerlo", afirmó hace unos meses el fundador de Wake Up, José Patiño.

Estos son los horarios de los conciertos por días:

Viernes, 13 de septiembre, en la sala Pelícano

A las 23:00 horas: Mury (Main Room)

A las 00:30 horas: Brenda Serna (Main Room) y Tout Sanders (Sky Rom)

A las 02:30 horas: Somewhen (Main Room)

A las 02:30 horas: Carl Craig (Sky Room)

A las 03:30 horas: Vendex (Main Room)

A las 05:00 horas: Leo Meizoso (Sky Room)

A las 05:30 horas: Luciid

Sábado, 14 de septiembre, en el puerto de A Coruña

A las 16:00 horas: Isma B & Caste

A las 18:00 horas: Jan

A las 20:00 horas: Giorgia Angiuli (Live)

A las 21:30 horas: Carl Cox (Hybrid Live Set)

A las 23:30 horas: Chris Liebing

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wololo Sound (@wololosound)

II Congreso Internacional de Blockchain de Galicia

Frederic Fernández, presidente de AGALBIT Cedida

Tras el éxito de la primera edición en Santiago de Compostela, A Coruña acogerá este fin de semana el II Congreso de Blockchain de Galicia. El evento recalará en Palexco, en la ciudad herculina, con números expertos en esta revolucionaria tecnología. La Asociación Galega de Blockchain (Agalbit) es una de las organizadoras del congreso.

El II Congreso de Blockchain de Galicia tratará de cubrir todas las casuísticas y todo lo que se está haciendo en el ecosistema. "Habrá talleres prácticos para que la gente aprenda a entrar de forma segura en este mundillo y que no la estafen", reveló a este medio el presidente y cofundador de DEXTools, Frederic Fernández Fernández.

Últimas verbenas del verano

Fuegos artificiales. Ayuntamiento de Málaga

As Capillas, en el municipio de Oza-Cesuras, muy cerca de A Coruña, ya tiene todo listo para sus fiestas en honor a la Virgen de la Natividad. El programa de actividades de este año incluye actos religiosos, una gran churruscada, sesiones vermú y las actuaciones estelares de Los Satélites y Zona Zero.

También habrá fiesta en la parroquia de Meirama, en Cerceda. Los festejos tendrán lugar del viernes 13 al domingo 15 de septiembre. Serán tres jornadas de música amenizadas por orquestas y grupos populares en Galicia, como Cinema, Nueva Fuerza y dúo Soprano.

Feria del Libro Anarquista

Pila de libros antiguos Shutterstock

La III edición de la Feria del Libro Anarquista de A Coruña congregará este fin de semana en el Orzán más de 30 editoriales y colectivos y amplía su programa con exposiciones y ludoteca infantil. El cuentro, que tendrán lugar desde el viernes 13 hasta el domingo 15, contará con un mercado en la Estrecha de San Andrés e incluye una veintena de presentaciones y actividades en el Círculo de Artesanía y distintos locales hosteleros de la zona.

Un concierto a la luz de las velas

Concierto Candlelight.

Centenares de velas led crearán una atmósfera irrepetible en A Coruña. Las cuatro estaciones, de Vivaldi sonará de fondo en nuevo concierto Candle Light. Será el próximo sábado, 14 de septiembre, en el salón Victoria del NH Collection Finisterre, y están invitados a acudir amantes de la música clásica y curiosos que quieran conocer más sobre la obra del compositor veneciano del Barroco.

El sábado 14 también habrá otro concierto Candlight. Somebody to love, Bohemian Rhapsody, Crazy little thing called love, Killer Queen, Love of my life, Another one bitres the dust y I want to break free son algunos de los éxitos de Queen que tocará el cuarteto de cuerdas Schubert String Quartet. El setlist del concierto incluye otros grandes hits, como We are the champions, Don't stop me now y We will rock you.