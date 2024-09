Los planes en A Coruña que no te puedes perder para que la vuelta a la rutina sea más fácil

La vuelta a la rutina nunca es fácil, pero la variada agenda de ocio de A Coruña permite que desconectar sea mucho más sencillo. Si no tienes ningún plan a la vista para estos días, no te preocupes porque en este artículo de Quincemil, te vamos a contar algunos de los planes que no te deberías perder, entre ellos un festival de música y un mercado de las flores.

La Oreja de Van Gogh, Amaral, Álvaro de Luna, Fran Perea y Maldita Nerea, entre otros destacados artistas de panorama nacional, forman parte de la edición de 2024 del Recorda Fest de A Coruña, que arrancará mañana viernes, 6 de septiembre. Aunque si prefieres un concierto más íntimo, la banda Mudhoney ofrecerá un concierto en la sala Inn Club, el único en Galicia.

Este fin de semana también podrás descubrir la artesanía gallega en una nueva edición del Feirarrúa del Orzán o bailar en las fiestas de Elviña con las actuaciones de Lucía Aldado-Pava y de Pablo Balseiro.

Recorda Fest

Horarios del Recorda Fest 2024 en A Coruña.

La música será la gran protagonista del fin de semana en A Coruña con la celebración del Recorda Fest en el muelle de Batería. El evento reunirá a destacados artistas del panorama nacional e internacional, como Amaral, Marlon, La Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna, Maldita Nerea y Dj Nano, entre otros.

Las puertas se abrirán a las 16:00 horas y la primera actuación comenzará 30 minutos después, a las 16:30 horas. Este es el orden de actuaciones de la jornada del viernes 6 y del sábado 7:

Viernes, 6 de septiembre

DJ Recorda : 16:30 horas

: 16:30 horas Morochos : 17:00 horas

: 17:00 horas Besmaya : 18:00 horas

: 18:00 horas Sidonie : 19:30 horas

: 19:30 horas Sidecars : 21:00 horas

: 21:00 horas Amaral : 22:45 horas

: 22:45 horas Rulo y la Contrabanda : 00:30 horas

: 00:30 horas DJ Isaac Corrales: 02:00 horas

Sábado, 7 de septiembre

DJ Recorda : 16:30 horas

: 16:30 horas Fran Perea : 17:15 horas

: 17:15 horas Coti : 18:15 horas

: 18:15 horas Marlon : 19:45 horas

: 19:45 horas La Oreja de Van Gogh : 21:45 horas

: 21:45 horas Álvaro de Luna : 22:50 horas

: 22:50 horas Maldita Nerea : 00:30 horas

: 00:30 horas DJ Nano: 01:55 horas

Las primeras personas en llegar podrán disfrutar de exhibiciones de breakdance de 16:00 a 16:30 horas, aunque por la mañana habrá demostraciones de skate de 12:00 a 14:00 horas en los Jardines de Méndez Núñez, espacio donde se abrirán las pulseraciones desde las 11:00 horas.

Feirarrúa en el Orzán

Una edición del Feirarrúa en el Orzán de A Coruña. @feirarrua.soho.orzan

La calle Orzán se volverá llenar de artesanía y actividades este fin de semana. En esta ocasión, A Buserana, Bar Tracio, Bodega Martirio, La Urbana y Redrum se unirán a la Asociación de Comerciantes Soho Orzán para dar vida a una cita anotada en el calendario para muchos vecinos de la ciudad.

El Feirarrúa aunará arte, artesanía y diversas actividades en la calle Orzán entre las 12:30 y las 20:30 horas, incluidos dos talleres y ofertas de fin de temporada. Pero eso no es todo. También habrá música en directo, con Rompecinturas Selektor y Antón y Somar, y vermú al aire libre en la plaza José Sellier Loup.

"Esperamos volver a tener una acogida tan buena como en la Verbena de San Juan, fiesta en la que destacó el buen comportamiento de todos los asistentes, como suele suceder en nuestra zona", apuntan los negocios de la plaza José Sellier Loup.

Fiestas de Elviña

Imagen de archivo de una verbena Shutterstock

El que se aburre es porque quiere. Este fin de semana los más fiesteros tendrán la oportunidad de asistir a una nueva fiesta sin salir de la ciudad de A Coruña. El barrio de Elviña ya tiene todo listo para sus festejos, que tendrán lugar los días 7 y 8 de septiembre en la calle Rebandas.

Luis Rodríguez Presedo, de la orquesta Los Satélites, dará el pregón el sábado 7 a las 13:00 horas y tan solo 30 minutos después, a las 13:30 horas, actuará la cantante Lidia Sueiro. A las 15:00 horas hay programada una churrascada a cargo de Oído Cocina y por la tarde, a partir de las 17:00 horas, habrá hinchables para los más pequeños de la casa.

Por la noche será el turno de Lucía Aldado-Pava y de Pablo Balseiro.

Al día siguiente, el domingo 8 de septiembre, el programa de actividades incluye una actuación de O Corta y otra del payaso infantil Peter Punk, además de una sesión de musicoterapia de Palavea y Abegondo.

Concierto de Mudhoney

Mudhoney. Noites do Porto

El ciclo de conciertos Noites do Porto arrancará oficialmente el próximo lunes, 23 de septiembre, si bien este fin de semana, el sábado 7, la banda Mudhoney ofrecerá un concierto en la sala Inn Club, el único en Galicia. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, han publicado once álbumes y media docena de EPs, entre ellos Every Good Boy Deserves Fudge (1991) y Plastic Eternity (2023).

La banda que puso a los cimientos del grunge estará acompañada del cuarteto donostiarra The Eliam.

Mercado de las Flores

Programación 2024 del Mercado das Flores en A Coruña

El barrio de las Flores será, un año más, escenario de la celebración del Mercado das Flores. Desde mañana viernes 6 y hasta el domingo 8, los vecinos de la zona y alrededores contarán con una programación en la que no faltará su tradicional concurso de tortilla.

El programa de actividades también incluye una sesión de zumba en la calle, una sesión vermú amenizada por Ángel Montoya, una fiesta de los callos, actuaciones musicales y un espectáculo infantil para los más pequeños de la casa. Esta es la programación por días:

Viernes, 6 de septiembre

A las 20:00 horas: Pregón a cargo del vecino Jaime Patiño

Pregón a cargo del vecino Jaime Patiño A las 20:30 horas: Actuación de María Cristina y sardiñada 'low cost'

Actuación de María Cristina y sardiñada 'low cost' A las 20:30 horas: Velada de boxeo Ludus Box

Velada de boxeo Ludus Box A las 23:30 horas: Disco móvil

Sábado, 7 de septiembre

A las 12:00 horas: Partido de fútbol Veteráns-Greenpeace

Partido de fútbol Veteráns-Greenpeace De 13:00 a 00:00 horas: Festival Urban Bloom

Festival Urban Bloom A las 17:00 horas: Copa da Coruña de Chave

Domingo, 8 de septiembre

A las 11:00 horas: Alborada de gaiteiros y apertura del Mercado das Flores

Alborada de gaiteiros y apertura del Mercado das Flores A las 13:00 horas: Concurso de tortillas y sorteo de premios

Concurso de tortillas y sorteo de premios De 14:00 a 16:00 horas: Sesión vermú amenizada por Ángel Montoya

Sesión vermú amenizada por Ángel Montoya De 14:00 a 16:00 horas: Festa dos callos

Festa dos callos De 16:00 a 18:00 horas: José Brea y Miguelón

José Brea y Miguelón A las 18:00 horas: Espectáculo infantil

Espectáculo infantil A las 19:30 horas: Actuación de barrio

II Gran Premio de Ciclismo Ciudad de A Coruña

Ciclistas en una competición Shutterstock

La prueba tendrá lugar el próximo sábado, 7 de septiembre, a partir de las 14:30 horas. Aunque todavía no se conocen muchos detalles del evento deportivo, podrán participar hasta un máximo de 300 personas de diferentes categorías: desde alevín hasta élite.