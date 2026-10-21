Vecinos de Santiago, preocupados por una persona sin hogar y los incendios en Romero Donallo

Vecinos de Santiago de Compostela han denunciado varios incendios en el bajo de un edificio de la avenida Romero Donallo en el que duerme una persona sin hogar. Los residentes en la zona piden que se tomen medidas ante el riesgo que pueden suponer las llamas y que se preste la atención debida al hombre que pernocta en el inmueble.

Fuentes de la Asociación Raigame explican que en ese mismo lugar han dormido antes otras personas sin hogar. Desde hace unas semanas, es un varón el que ocupa este sitio para pasar las noches más resguardado, aunque se ha generado cierta inquietud al haberse producido en los últimos días varios incendios.

"Sabemos desta situación. Hai unhas semanas foi comunicado a Servizos Sociais e contestáronnos que eran coñecedores da situación e xa se fixeron varias intervencións para solucionar ou intentar solucionar o desta persoa, que parece ter algún problema mental", explica el presidente de la entidad, Xosé Manuel Durán.

Respecto al último incendio, Durán explica que cuando el pasó a las 06:00 horas por allí no había nadie en la zona y una hora después se encontró el incendio en el colchón. "Sospeitamos que alguén prendeu lume para sacar a esta persoa de alí. Non foi el, esa noite non estaba alí, non o vimos", explica el portavoz de la asociación vecinal.

Una respuesta íntegra

La concejala no adscrita Marta Álvarez ha pedido al Gobierno local que dé una "respuesta íntegra" a la situación de "inseguridad" que se vive en la avenida Romero Donallo, un asunto que llevará al pleno de este mes. La edil ha exigido que el Ejecutivo municipal tome cartas en el asunto para "garantizar tanto la protección social de la persona sin hogar como la seguridad de los residentes".

Álvarez explica que los problemas comenzaron en el antiguo videoclub de Romero Donallo a principios de octubre, y que solo el pasado fin de semana se produjeron dos incendios. La concejala señala que la basura acumulada favorece la propagación de las llamas y añade que comprende la intranquilidad de la comunidad de propietarios: "A nadie nos gustaría abrir la ventana y encontrarnos con una humareda procedente del bajo de nuestro hogar".

La edil, además, explica que algunos residentes apuntan al hombre que duerme en el soportal como culpable de los incendios. A este respecto, Álvarez recordó que se trata de una persona vulnerable que necesita ayuda e instó al Gobierno local a poner los servicios sociales a disposición del varón para que sea atendido.