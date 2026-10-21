Un camión vuelca en la AP-9 a la altura de Ordes (A Coruña)

Un camión ha volcado en la mañana de este miércoles en la autopista AP-9 cerca de Ordes, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación de la vía en sentido A Coruña. El siniestro se produjo hacia las 06:30 horas de esta mañana, cuando el 112 recibió varios avisos, entre ellos el del propio conductor, de que se había producido el siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias que constataron que, pese al accidente, el camionero había resultado ileso.

El accidente se produjo en el kilómetro 47, entre Ordes y Sigüeiro, donde dos horas más tarde el carril izquierdo continúa cortado. Desde la DGT confirman que el tráfico no se está viendo muy afectado al permanecer abierto el carril del margen derecho.