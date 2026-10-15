La acusada de apuñalar a un hombre en Ames (A Coruña) tratará su consumo de drogas para no ir a prisión

La mujer acusada de tentativa de homicidio por apuñalar a un hombre en Bertamiráns, en Ames (A Coruña), el pasado mes de febrero se ha declarado culpable y ha aceptado una pena de prisión de cuatro años. La condenada, sin embargo, no la cumplirá a cambio de someterse a un tratamiento de deshabituación del consumo de drogas, cuyo efecto influyó en la comisión del delito.

Este es el acuerdo al que han llegado su abogado y la Fiscalía y que ella ha aceptado este jueves ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela. La mujer, además, no podrá cometer ningún delito mientras dure el tiempo de suspensión de la pena y, si incumpliese alguna de las dos condiciones acordadas, entrará en prisión.

Los hechos por los que ha sido juzgada ocurrieron el 19 de febrero de este año en el parque Pazo da Peregrina, donde el varón agredido estaba con unos amigos. La mujer se acercó a él alrededor de las 20:20 horas y comenzaron a discutir por un teléfono móvil.

La agresora le propinó dos puñetazos en el rostro a la víctima, a la que también asestó tres puñaladas con un cuchillo que tenía en la cazadora. Aunque la fase de instrucción comenzó con cuatro personas investigadas, finalmente solo figuró ella como presunta autora de los hechos, que ahora ha admitido.

Sobre estas circunstancias se han aplicado dos atenuantes, según recoge Europa Press. Uno de ellos se refiere a las drogas que había consumido previamente y que afectaron a sus facultades cognitivas y volitivas durante la comisión de los hechos. El otro consiste en el pago íntegro de la cantidad acordada como indemnización, 3.642,73 euros, abonados antes de la vista.

Los dos atenuantes han permitido que la Fiscalía rebaje el límite mínimo de la pena a cuatro años, que es de cinco años en el caso de la tentativa de homicidio. "Para bajar de los cinco años, era necesario la aparición de estos dos atenuantes, que fue lo que alcanzamos", ha explicado su abogado ante los medios.

Salida inmediata de prisión

La mujer se encontraba hasta ahora en prisión provisional y, de hecho, participó hoy en la vista de forma telemática. Una vez ratificado el acuerdo, el juez ha decretado su puesta en libertad inmediata en los términos descritos.

La actualmente condenada dispone de un plazo de 15 días para comunicar a la Sala el inicio del tratamiento al que está obligada a someterse. Para ello, tendrá que acudir a la Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD) u otro centro similar y acreditar que lo ha realizado mediante un escrito.

El cumplimiento se revisará con vistas frecuentes durante los próximos cuatro años.