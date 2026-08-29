Muere María Pardo, exconcejala de gobierno por el PP de Santiago

Maria Pardo en una comparecencia en la sala de prensa del Ayuntamiento. Concello de Santiago.

La exconcejala del PP en Santiago María Pardo, que tuvo responsabilidades de gobierno entre 2011 y 2014, ha fallecido en la madrugada de este sábado, según han confirmado fuentes populares a Europa Press. Por el momento, será velada en la casa familiar de Rábade (Lugo). El funeral será el domingo a las 16:00 horas.

Ante la noticia, el Ayuntamiento ha expresado sus condolencias a su familia, personal y política, y a todas sus amistades. La alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), también ha trasladado personalmente un abrazo a sus allegados: "Una lástima para Compostela. ¡Que la tierra le sea leve!".

También el PP compostelano, ante el empeoramiento de su salud, la recordó la pasada tarde como un "ejemplo en los años más difíciles" y por su "rigor y valentía". "Dio la cara y dejó legado sin buscar aplausos", apreció.

Su pasado político

Pardo fue concejala de Urbanismo y portavoz del gobierno local entre 2011 y 2014. En ese tiempo, fue impulsora de proyectos como los parques infantiles de las plazas de Galicia y de Vigo y tuvo responsabilidades en la gestión municipal del accidente de Angrois, que ocurrió en julio de 2013.

La popular dejó sus cargos en 2014, cuando dimitió en bloque junto a otros seis ediles imputados y condenados inicialmente por prevaricación en una causa relacionada con la Operación Pokemón y de la que finalmente fueron todos absueltos en 2015.

Pardo se alejó de la política y, desde 2018, ejercía como directora ejecutiva de Administración en la consultora tecnológica MinData, con sede en la capital gallega.