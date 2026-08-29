Muere un hombre tras caer con su coche al río Tambre en Santiago
El accidente ocurrió en la parroquia de Verdía y los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento del conductor
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Un hombre ha fallecido este sábado después de que el vehículo que conducía terminase en el río Tambre, a su paso por la parroquia de Verdía, en Santiago de Compostela.
El accidente se produjo durante la tarde y fue un particular quien alertó al 112 Galicia sobre las 14:55 horas. Según explicó, un coche había caído al río y podría haber una persona atrapada en su interior. La llamada movilizó a los servicios de emergencia, entre ellos el 061, los Bomberos de Santiago, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.
Poco después, el mismo particular volvió a contactar con el 112 para informar de que habían conseguido sacar al conductor del interior del vehículo. En ese momento ya apuntaba a que podía haber fallecido.
Los sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron finalmente la muerte del hombre, que viajaba solo en el vehículo cuando se produjo el accidente.