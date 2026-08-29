Muere un hombre tras caer con su coche al río Tambre en Santiago

Un hombre ha fallecido este sábado después de que el vehículo que conducía terminase en el río Tambre, a su paso por la parroquia de Verdía, en Santiago de Compostela.

El accidente se produjo durante la tarde y fue un particular quien alertó al 112 Galicia sobre las 14:55 horas. Según explicó, un coche había caído al río y podría haber una persona atrapada en su interior. La llamada movilizó a los servicios de emergencia, entre ellos el 061, los Bomberos de Santiago, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

Poco después, el mismo particular volvió a contactar con el 112 para informar de que habían conseguido sacar al conductor del interior del vehículo. En ese momento ya apuntaba a que podía haber fallecido.

Los sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron finalmente la muerte del hombre, que viajaba solo en el vehículo cuando se produjo el accidente.