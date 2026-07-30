El joven detenido en Ribeira (A Coruña) por matar a su padre pasará mañana a disposición judicial

El detenido este miércoles al mediodía por matar a su padre pasará previsiblemente a disposición judicial mañana viernes. El joven confesó haber acabado con la vida de su progenitor y fue detenido en el lugar de los hechos.

El suceso se produjo sobre las 14:00 horas del 29 de julio, cuando un joven mató a su padre en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Aguiño.

El presunto agresor acudió posteriormente a una persona cercana a la familia para explicarle lo que había ocurrido.

Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar intentaron salvarle la vida a la víctima, un hombre de 47 años que fue trasladado al Hospital de Barbanza. Finalmente, el hombre falleció.

Efectivos de la Policía Científica y Judicial se personaron en el lugar de los hechos para recabar pruebas a lo largo de la tarde de este miércoles. Mientras, el detenido permanece bajo custodia en dependencias policiales.

La previsión es que el detenido pase mañana a disposición de la jueza de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).