Arde una estancia en un piso de Santiago: no había nadie dentro en el momento del incendio

Susto en Santiago de Compostela. Un incendio en un piso de Santiago de Guayaquil dejó una estancia completamente calcinada, aunque no ha habido que lamentar heridos.

El incendio se produjo sobre las 07:00 horas, cuando un particular llamó al 112 Galicia para informar de que veía salir humo del quinto piso del edificio situado en el número 8 de la vía.

Los servicios de emergencia dieron aviso a los bomberos de Santiago, así como a la Policía Local y a la Policía Nacional. También trasladaron el incidente a Urxencias Sanitarias por prevención.

Fuentes municipales han confirmado que no había nadie en la vivienda afectada cuando se produjo el fuego. Los residentes en los otros pisos del edificio salieron por su propio pie sin problema.

Las llamas afectaron a la estancia en la que se produjo el incendio, aunque el resto de la vivienda se vio afectada por el humo.

Los vecinos pudieron entrar poco después en sus viviendas, que no registraron problema alguno. No hubo que lamentar daños personales.

Incendio en un garaje

Este incendio se produce tres días después de uno originado en un garaje de la calle das Santas Mariñas que obligó a desalojar un edificio.

Un coche quedó completamente calcinado, mientras que otros dos se han visto afectados por el incendio. Las llamas también alcanzaron a la instalación eléctrica.