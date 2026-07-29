Santiago de Compostela restringe el uso del agua al disminuir las reservas: todas las prohibiciones

Santiago de Compostela ha establecido varias medidas restrictivas en la utilización del agua para garantizar el abastecimiento para el consumo humano y usos esenciales. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento a través de un bando publicado este miércoles, en el que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, pide la colaboración de los vecinos.

La ciudad afronta estos días una situación de disminución en las reservas de agua, por lo que el concello considera necesario adoptar medidas extraordinarias de cara a ahorrar este recurso tan valioso. Esto es lo que deberán tener en cuenta los vecinos:

Se prohíbe llenar total o parcialmente piscinas privadas

Se prohíbe lavar los vehículos usando agua de la red municipal, salvo negocios con licencia para realizar esta actividad

Se prohíbe el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales utilizando agua procedente de la red municipal excepto en el caso de riegos imprescindibles para evitar la muerte de la vegetación arbustiva o arbórea

Se prohíbe mantener abiertas las fuentes ornamentales abastecidas con agua potable que no tengan un sistema de recirculación

Se recomienda a toda la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios y adoptando medidas de ahorro en el ámbito doméstico y comercial

Estas restricciones permanecerán en vigor hasta que la situación de abastecimiento permita su retirada.

"A colaboración de toda a veciñanza é fundamental para preservar un recurso esencial como é a auga e garantir a súa subministración a toda a poboación", señala el bando.