La Alameda de Santiago de Compostela.

La Alameda de Santiago de Compostela. Archivo

Santiago

Santiago de Compostela restringe el uso del agua al disminuir las reservas: todas las prohibiciones

Un bando firmado por la alcaldesa pide la colaboración ciudadana para ahorrar este bien tan valioso

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Santiago de Compostela ha establecido varias medidas restrictivas en la utilización del agua para garantizar el abastecimiento para el consumo humano y usos esenciales. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento a través de un bando publicado este miércoles, en el que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, pide la colaboración de los vecinos.

Casa das Pomas y detalle de la fachada.

La ciudad afronta estos días una situación de disminución en las reservas de agua, por lo que el concello considera necesario adoptar medidas extraordinarias de cara a ahorrar este recurso tan valioso. Esto es lo que deberán tener en cuenta los vecinos:

  • Se prohíbe llenar total o parcialmente piscinas privadas
  • Se prohíbe lavar los vehículos usando agua de la red municipal, salvo negocios con licencia para realizar esta actividad
  • Se prohíbe el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales utilizando agua procedente de la red municipal excepto en el caso de riegos imprescindibles para evitar la muerte de la vegetación arbustiva o arbórea
  • Se prohíbe mantener abiertas las fuentes ornamentales abastecidas con agua potable que no tengan un sistema de recirculación
  • Se recomienda a toda la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios y adoptando medidas de ahorro en el ámbito doméstico y comercial

Estas restricciones permanecerán en vigor hasta que la situación de abastecimiento permita su retirada.

"A colaboración de toda a veciñanza é fundamental para preservar un recurso esencial como é a auga e garantir a súa subministración a toda a poboación", señala el bando.