Salvan la vida de un turista inglés en Santiago: sufrió un paro cardíaco el día del Apóstol

Una enfermera del 061, el director de seguridad de la Catedral de Santiago y agentes de los Tedax colaboraron el pasado 25 de julio para salvarle la vida a un turista inglés que sufrió un paro cardíaco. El varón comenzó a encontrarse mal sobre las 12:00 horas cuando estaba en la calle San Francisco y fue preciso practicarle maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencias.

El varón sufrió un desmayo y se quedó tendido en el suelo, donde varios agentes de la Unidad de Intervención Policial lo protegieron. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo Tedax-NRBQ, especialistas en la desactivación de explosivos que estaban en la zona en el marco del dispositivo de seguridad por el Apóstol, el director de seguridad de la Catedral y una enfermera que estaba en su interior con material médico y un equipo DESA.

En ese momento, el ciudadano entró en parada cardíaca y la enfermera comenzó la reanimación, tomándole el relevo el director de seguridad de la Catedral y posteriormente agentes de los Tedax. Todos ellos se fueron turnando ya que, debido a la corpulencia de la víctima, era preciso hacer turnos para continuar con la reanimación.

Los agentes de la Policía, por su parte, realizaron el control de seguridad a la hora de usar el dispositivo DESA y el control de las vías respiratorias del hombre. Los servicios médicos tardaron en llegar unos 20 minutos debido a la gran afluencia de personas, que impedía su paso con mayor celeridad.

Los servicios sanitarios desplazados estabilizaron a la víctima y posteriormente lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) con la colaboración de los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que abrió paso a la ambulancia hasta el centro hospitalario.

Los agentes también trasladaron a los familiares del hombre hasta el hospital, donde permanece ingresado en el Servicio de Cardiología. El varón, de 76 años y nacionalidad británica, estaba de vacaciones en Santiago de Compostela.