La hostelería de Santiago, a huelga el 12 de agosto: las bajas, principal escollo en la negociación

El sector de la hostelería de la provincia de A Coruña irá a huelga el 12 de agosto. Una fecha especialmente delicada porque es el eclipse total de sol y, además, coincide en temporada alta para el turismo en Santiago de Compostela, donde este mes recalan miles de visitantes y peregrinos.

CCOO, la CIG y UGT celebraron este miércoles una rueda de prensa en el edificio sindical de A Coruña para confirmar la convocatoria del paro. Las tres organizaciones denuncian el bloqueo de las conversaciones con la patronal en un contexto en el que el convenio colectivo lleva un año y medio sin actualizar, por lo que exigen retomarlo.

Los sindicatos, además, piden mejoras salariales para los trabajadores, asegurando que los sueldos están congelados desde el 1 de enero de 2025. En otro orden de cosas, CCOO, UGT y la CIG denuncian que la patronal pretenda recortar derechos relacionados con las bajas médicas.

"Estamos llegando casi a la esclavitud de la clase trabajadora, por lo que a partir de ahora tomaremos acciones para impedir esto", aseguró el portavoz de UGT, Juan Carreira.

Juan Zas, de CCOO, explica por su parte que los sindicatos no aceptarán el "chantaje" de la patronal, que exige eliminar el complemento de las bajas médicas para retomar las negociaciones.

"Nosotros lo que queremos es solucionar este conflicto, ahora le corresponde actuar a la patronal", asegura Marcos del Río, de la CIG.

La patronal, firme ante las bajas

El punto más controvertido de las negociaciones, y una de las razones principales para que se rompiesen hace meses, son las bajas laborales. Ni sindicatos ni patronal dan su brazo a torcer en este aspecto.

"Las bajas en muchos casos son supuestos que está pagando el empresario, con unos costes que no se corresponden porque no hay un control riguroso sobre el tema. Habría que intentar suavizar las cargas del empresario en ese sentido. Los sindicatos mantienen que bajo ningún concepto van a plantearse la renuncia a los derechos adquiridos", explica el presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago, Ramón García Seara.

El representante del sector añade que el convenio colectivo genera derechos que vas adquiriendo: "Todos los convenios van mejorando la situación laboral del empleado. Puede llegar un momento, dada una evolución social, que haya una cuestión que haya que retomar aunque le suponga al trabajador no una pérdida de derecho pero sí reestructurar cómo estaba el derecho".

El presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago, que forma parte de la mesa de negociación, señala que las bajas son hoy en día más "problemáticas" que hace años y que se "genera un perjuicio a los empresarios". "Claro que hay gente que está muy mal, para eso están las bajas. Pero ha crecido el número de bajas de gente que después está tomando unos vinos por ahí. La baja no está pensada para eso", añade Seara.

Una jornada de actividad en Santiago

La situación, en todo caso, está completamente bloqueada y todo apunta a que la huelga se celebrará.

El mes de agosto es uno de los que más actividad tiene en Santiago de Compostela en cuanto a la actividad hostelera y hotelera. Los establecimientos suelen estar llenos ante la gran afluencia de turistas y peregrinos que se acercan a conocer la urbe o que terminan el Camino.

Una situación que, además, tendrá este 12 de agosto el aliciente del eclipse. Y es que aunque en Santiago no será total, sí se verá desde la capital gallega.

La convocatoria de la huelga coincide por tanto en una jornada complicada en cuanto a la afluencia de gente en la ciudad. A falta de conocer el seguimiento que podría tener el paro, sí afectaría a bares, restaurantes y hoteles de la ciudad.