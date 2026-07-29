Detenido un joven en Ribeira (A Coruña) por presuntamente matar a su padre

La Policía Nacional detuvo este miércoles a un joven en el municipio coruñés de Ribeira por presuntamente matar a su padre. El suceso se produjo este 29 de julio al mediodía, en torno a las 14:00 horas, en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Aguiño.

El presunto agresor acudió a una persona cercana a la familia para comunicarle lo sucedido. A partir de ahí, se activó una alerta que acabó con los servicios de emergencia tratando de salvar la vida a la víctima, un varón de 47 años, que llegó incluso a ser trasladado al Hospital de Barbanza, donde falleció.

La persona detenida permanece bajo custodia en dependencias policiales. A lo largo de la tarde, efectivos de la Policía Científica y Judicial se personaron en el lugar de los hechos para recabar pruebas.