La apertura completa de la autovía Santiago-Lugo se retrasa por las tormentas y mejoras en los contratos

La autovía entre Santiago de Compostela y Lugo acumula más de 20 años de retrasos. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo trabaja para terminarlas "en el menor tiempo posible" y ha atribuido a las tormentas durante "cuatro meses" y a la última ampliación de crédito para el tramo entre Palas de Rei y Melide la tardanza.

"Allí se está trabajando, no es que no se esté trabajando y el proyecto esté metido en un cajón como cuando estuvo el Gobierno del Partido Popular. Se está trabajando", ha insistido Blanco en declaraciones a los medios tras un acto en A Coruña en el que ha hecho balance del Plan para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos.

El primer tramo de la AG-54, entre Santiago y Lavacolla, se inauguró en 1999 y hace más de 20 años que se prometió que esta autovía estaría lista en 2010. Sin embargo, los retrasos han sido constantes y falta por abrir el trayecto entre Melide y Arzúa, lo que genera un gran tráfico de vehículos en la carretera nacional entre ambos municipios.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, inauguró en febrero del año pasado el tramo entre Palas de Rei y Melide y aseguró que la autovía estaría terminada a finales de 2025. No ha sido así, ya que los operarios continúan trabajando en la zona. El delegado del Gobierno en Galicia atribuyó a la mejora de las obras y a las tormentas el retraso acumulado el pasado invierno.

"Muchas veces se retrasa por ciertas circunstancias. Esta última modificación o ampliación de crédito fue para mejorar muchas de las señalizaciones y las canalizaciones. Vamos a terminarla en el menor tiempo posible, por lo tanto si puede ser en tres meses que no sea en uno", indicó Pedro Blanco.

El representante del Ejecutivo central, además, apuntó a otra razón: "Hace unos meses estuvimos casi cuatro meses sin poder trabajar por aquellas tormentas que iban y venían y estuvimos prácticamente sin poder trabajar demasiado. A día de hoy los invito a ir y verán que se está trabajando para poder terminarla cuanto antes".

Las declaraciones de Pedro Blanco se producen tres días después de que el Consejo de Ministros autorizase la tercera modificación del contrato de obras de la autovía que unirá Santiago y Lugo. El importe de la modificación es de 242.722 euros.

Transferencia de la AP-9

Pedro Blanco también se pronunció, a preguntas de los medios, sobre la transferencia de la AP-9, aprobada ayer en el Congreso, y la postura de la Xunta al respecto. "¿Cuál va a ser su postura frente a una resolución del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía popular?", preguntó el delegado del Gobierno.

"Llevan años con la solicitud de transferencia y creo que no existe ninguna justificación para rechazarla. En este caso, el Gobierno de España lleva varios años estableciendo bonificaciones que son fundamentales", añadió Blanco, que señaló que la transferencia es "fundamental" y que ahora es el momento de sentarse a negociar.

"Lo fundamental es si efectivamente a los gallegos y a las gallegas les va a salir más caro o menos caro el hecho de utilizar esa vía de comunicación. En ese sentido, el Gobierno de España ha invertido más de 400 millones de euros para que a los gallegos y gallegas en los últimos años pudiesen hacerlo más barato", concluyó a este respecto Pedro Blanco.

Respecto a la condonación de la deuda, el socialista señaló que "nadie entendería que Rueda no aceptase esa quita de 4.100 millones de euros" para que los recursos que iban a parar a la deuda "puedan destinarse a otros fines". "Nadie lo entiende, por mucha explicación que traten de darle. Lo que procede es que la Xunta solicite esa condonación una vez se apruebe", añadió Blanco.