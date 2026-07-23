Santiago adjudica el contrato de bus a Monbus: 700 paradas, conexión con el rural y servicio nocturno

El Concello de Santiago de Compostela ha dado el visto bueno a adjudicar a Monbus el contrato de transporte urbano en una Xunta de Goberno Local celebrada ayer, 22 de julio. Así lo han confirmado este jueves la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Mobilidade, Xan Duro, que han comparecido ante los medios para explicar las novedades al respecto.

El nuevo servicio contará con 16 líneas, seis de ellas circulares, y casi 700 paradas. Entre las novedades, destacan la línea Trans-Santiago desde el límite con O Milladoiro hasta el límite con Sigüeiro; las dos circulares que cubren el trayecto Campus Norte, Fontiñas, hospitales y Campus Sur; las alimentadoras del rural para llegar a todas las parroquias; la ampliación del horario en los polígonos; y el bus nocturno.

Varias medidas que mejorarán el servicio, tanto en cuanto a las frecuencias como en cobertura. La encargada de hacerlo será la UTE formada por Alcalabus, Castromil e Autobuses Urbanos de Lugo, que firmará un contrato mixto de servicio y obra por 13 años y casi 118,88 millones de euros tras haber conseguido mejor puntuación que las otras cuatro empresas que se presentaron.

Monbus, además, ofreció una rebaja de casi 10 millones de euros en los costes de amortización, que era uno de los elementos del precio: el pliego establecía un máximo de 45,6 millones, que la empresa disminuye a 35,8 millones. El precio por kilómetro también se reduce, pasando a 2,5 euros para el diésel y 2,3 para la electricidad frente al máximo que aparecía en los pliegos, de 3,03 y 2,7 euros, respectivamente.

Esta rebaja en el precio por kilómetro permitirá adaptar mejor las líneas a las necesidades y demandas de la ciudadanía, según explicó Sanmartín: "O novo servizo amplía a cobertura xeográfica, reorganiza liñas, horarios e frecuencias, renova toda a frota de autobuses, atende requisitos de sustentabilidade e contará cun sistema de información moderno para gañar en fiabilidade".

Una vez entre en vigor el nuevo contrato con Monbus, la ciudadanía podrá trasladar sus consultas a través del teléfono de información o en la oficina de atención al público que la empresa debe abrir. Los trabajadores con derecho a subrogación, por otro lado, se subrogarán.

67 nuevos buses

El servicio incorporará en el plazo de un año desde que se firme el contrato 67 nuevos vehículos, de los que 18 serán eléctricos y el resto con motor de gas natural comprimido. Hasta entonces, funcionará una flota con el mismo número de buses, aunque la regidora garantizó que desde el momento en el que empiece a funcionar el nuevo contrato ya se va a percibir "un gran salto de calidade".

El concejal de Mobilidade explicó que los buses de transición tienen una antigüedad media de 7,9 años y que son muy distintos a los que prestan actualmente el servicio. "Serán todos de piso baixo integral e sistema de inclinación lateral para facilitar a accesibilidade. Todos terán rampla, pero 42 dos 67 autobuses terán dobre rampa, manual e automática", explicó Duro.

El 40% de los vehículos de la flota provisional (que durará un máximo de 12 meses) tendrán guía óptico-acústica para las personas con diversidad funcional auditiva o visual, así como el mismo tamaño y aforo que los buses definitivos. De esta forma, ofrecerán 6.150 plazas frente a las 4.951 disponibles actualmente.

Mejoras en los buses y precios económicos

La nueva flota, en todo caso, incorporará todas las mejoras ofertadas, desde las vinculadas con la recarga de dispositivos móviles o wifi gratuita hasta las relacionadas a personas con diversidad funcional: habrá pictogramas (también específicos para personas con TEA), información en braille y el sistema de señalización digital Navilens.

Sanmartín concretó además los precios que tendrán los billetes, señalando que más de la mitad de la ciudadanía usa los bonos ordinarios:

Precio del billete ordinario: 1,40 euros

Precio del viaje con abono ordinario: 0,63 euros (sube tres céntimos)

Precio del abono escolar: 0,48 euros

Precio del abono mensual, con viajes ilimitados: 35 euros

El contrato establece un nuevo sistema de información con geolocalización en tiempo real, de forma que los usuarios podrán consultar a través de la web y de la aplicación móvil dónde están los buses en cada momento, así como el tiempo estimado de llegada, las correspondencias con otras líneas y avisos de incidencias. "Subir a un autobús do novo servizo vai recordar a subir a un metro, onde tes información inmediata, clara e accesible", indicó Duro.

"Para que un sistema de transporte realmente funcione, o básico é que sexa fiable. Se ti, cando saias da túa casa, estás seguro de que vas chegar onde queres ir á hora que queres chegar, o sistema de transporte vai funcionar. Imos aumentar o número de pasaxeiros e a xente vai poder facer os seus desprazamentos diarios por transporte público no canto de por automóbil privado", añadió el edil a este respecto.

El nuevo Servizo de Transporte tendrá nombre propio, Estela, y los colores de la ciudad: azul y blanco, con el rojo de la bandera. Los detalles de Estela serán presentados próximamente.

El servicio comenzará a funcionar como máximo tres meses después de que se firme el contrato, para lo que habrá que esperar 15 días hábiles, por lo que el Concello de Santiago prevé que esté operativo ya en otoño.

Conexiones en el rural y bus nocturno

Xan Duro, por otro lado, explicó que el nuevo contrato simplifica el mapa de líneas ampliando la cobertura territorial con la Trans-Santiago y las alimentadoras del rural. "Mellorarán o servizo, e incluso darano, porque hai moitas parroquias que hoxe en día non reciben autobús e van ter liña con bastantes frecuencias", indicó el concejal de Mobilidade sobre este servicio que "non discrimina a ninguén por onde vive".

Las tres líneas alimentadoras harán recorridos por el rural, enlazando en la periferia de Santiago con los buses que sí acceden al centro. Este enlace se podrá realizar de forma ágil gracias al sistema que permitirá actualizar cada cinco segundos cuándo llegan cada uno de los vehículos a las respectivas paradas.

El Concello de Santiago, sin embargo, prevé realizar mejoras en el servicio del rural con la bolsa de kilómetros disponible gracias a la rebaja en el precio. Esta bolsa, además, permitirá dar servicio a eventos extraordinarios como congresos o festivales, que suelen sobrecargar las líneas habituales, con líneas específicas que los cubran.

Respecto al bus nocturno, el servicio funcionará con el C2 y el C4 de miércoles a sábado entre las 23:00 y las 05:00 horas. Los vehículos saldrán previsiblemente desde la plaza de Galicia.

Xan Duro, además, explicó que el estudiantado del Campus Sur, del Campus Norte y del IES Lamas de Abade contarán con un refuerzo de las frecuencias y el número de servicios. El contrato, además, es flexible, por lo que será posible reforzar las horas del día en los que más demanda tiene "case de xeito inmediato", respondiendo a las dinámicas de movilidad del concello.