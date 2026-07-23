Un coche en llamas en la AP-9 a su paso por Padrón (A Coruña) provoca un incendio forestal

Padrón registró a primera hora de la tarde un pequeño incendio forestal originado en un coche en llamas. El vehículo circulaba por la AP-9 cuando comenzó a arder, según informó un particular, que señaló que ya estaba en el arcén y que los viajeros se encontraban bien.

El 112 Galicia recibió la llamada de aviso a las 14:40 horas de este jueves. Una persona que viajaba en el coche informó de que el motor había comenzado a arder, por lo que lo habían estacionado en el arcén, estando sus ocupantes a salvo.

El incidente se produjo a la altura de la parroquia de Iria Flavia, en Padrón, en el kilómetro 89 dirección Vigo. Esta zona junto a la autopista tiene masa forestal que, como consecuencia de las llamas del vehículo, también comenzó a arder.

El fuego afecta a una superficie inferior a una hectárea y hasta el lugar se han desplazado dos agentes, cinco brigadas, tres motobombas y un helicóptero, según informan fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Los medios aéreos y terrestres trabajan en la zona para apagar el incendio y enfriar la zona.

La imagen ha llamado la atención de los conductores que circulan por la AP-9. Aunque no ha sido preciso cortar el tráfico, sí que hay un carril afectado.

Hasta el lugar también se desplazó el GES de Padrón, y el 112 Galicia dio aviso del accidente a la Guardia Civil y a Protección Civil.