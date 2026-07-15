Detenida en Santiago tras accidentarse mientras huía de la Guardia Civil: dio positivo en drogas

Una persona ha sido detenida esta madrugada en Santiago de Compostela tras sufrir un accidente mientras huía de la Guardia Civil. La mujer evitó un control de la Benemérita en O Milladoiro, en Ames, y se fugó hasta la capital gallega, donde se salió de la vía.

El accidente se produjo de madrugada, pasadas las 03:00 horas, según informan fuentes policiales. La implicada se salió de la vía mientras circulaba por la SC-20, cayendo a la calle Polonia.

La detenida, sobre la que pesaba una reclamación judicial, fue sometido a un control de drogas, en el que dio positivo. Por todo ello, fue detenida por la Policía Nacional, mientras que la Policía Local instruyó las diligencias.

La mujer no precisó asistencia sanitaria ni fue trasladada a un centro hospitalario tras el accidente, según confirman fuentes municipales.