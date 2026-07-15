Los concejales no adscritos de Santiago retiran la demanda contra el PSOE por su expulsión

Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez han retirado su demanda contra el PSOE por su expulsión del partido. Los cuatro concejales no adscritos de Santiago de Compostela han registrado un escrito en el juzgado a través del que desisten de su demanda.

La noticia se produce tres semanas después de que presentasen su candidatura a la Alcaldía para las elecciones de 2027. Precisamente, el anuncio se produjo en la víspera del segundo aniversario del pleno del 24 de junio en el que se debatió la regulación de las viviendas de uso turístico, origen de los problemas entre los cuatro ediles y su anterior partido, el PSOE, del que serían finalmente expulsados.

Ahora, los cuatro han rechazado continuar con el proceso contra el Partido Socialista mediante el que pedían que se anulase su expulsión del partido, que consideraban irregular. El documento ha sido trasladado al juzgado a través de un escrito con fecha del 13 de julio.

Fuentes del entorno de los cuatro concejales no adscritos han explicado a Europa Press que después de dar el paso de concurrir a las próximas elecciones municipales y empezar a articular un "proyecto propio, libre, de progreso y centrado en Santiago" la postura "coherente" era poner fin a este proceso en el que se pedía la reincorporación al PSOE.

Así, los concejales se centrarán en "construir una alternativa de gobierno real de la mano de los vecinos y vecinas", dejando a un lado un proceso en el que estaban citadas a declarar como testigos personas como el secretario de Organización, Santos Cerdán (firmante de la expulsión), o los ediles que hoy integran el Grupo Municipal Socialista.

El PSOE defiende su actuación

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press consideran que la decisión tomada por los cuatro concejales no adscritos evidencia que el Partido Socialista "actuó de forma escrupulosa" y que "la expulsión se hizo acorde a la normativa" y "con sustento".

Tanto la Audiencia Provincial como el propio juzgado de primera instancia rechazaron la petición de medidas cautelares para anular su expulsión y mantener su condición de adscritos al Grupo Municipal Socialista en el consistorio local mientras se resolvía la demanda principal.