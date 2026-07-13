Vandalizan por segunda vez en dos meses la estatua de Moncho Reboiras en Santiago de Compostela

La estatua de Moncho Reboiras de Santiago de Compostela ha sido vandalizada con pintura. El monumento, que el concello ubicó en la calle Carreira do Conde, ya había sufrido un ataque similar el pasado mes de mayo.

La escultura apareció pintada de azul turquesa este lunes, mientras que en el ataque de hace dos meses la pintura utilizada era roja. En aquella ocasión, el monumento fue limpiado en apenas un día.

"Temos que denunciar esta situación. É bastante dramático que volvera suceder isto", aseguró la portavoz municipal, Míriam Louzao, a preguntas de los medios tras la rueda de prensa celebrada con motivo de la Xunta de Goberno Local.

Louzao hizo un llamamiento a respetar todo el patrimonio e insistió en que hechos de este tipo "non poden ter cabida nunha sociedade como a nosa".

La estatua de Moncho Reboiras ha estado rodeada de polémica desde su colocación. La colocación del monumento al que fuera dirigente de Unión do Povo Galego (UPG) fue aprobada en el pleno municipal con la abstención del PP.

Precisamente, el portavoz del Partido Popular, Borja Verea, aseguró que si es el próximo alcalde de la ciudad retirará la estatua.