Hallan un cadáver durante la extinción de un incendio en un cobertizo de A Baña (A Coruña)

Los Bomberos de Santa Comba han localizado esta madrugada el cuerpo de un hombre durante la extinción de un incendio en un cobertizo en el municipio coruñés de A Baña.

El 112 Galicia informa de que el fuego se inició en un alpendre anexo a una vivienda ubicada en O Sino, en A Baña, sobre las 04:00 horas de la madrugada de este lunes. El fuego destruyó el alpendre que había sido anteriormente una carpintería.

Cuando los bomberos comenzaban las labores de extinción del incendio localizaron en el interior del inmueble el cadáver del hombre. Según explicaron los vecinos a través de sus llamadas al 112 Galicia, en esa casa vivían una madre y su hijo. La mujer se encontraba fuera de la vivienda, pero no así su hijo, que todavía no había sido localizado.

Más tarde, el equipo de extinción encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el interior del cobertizo en llamas. El fuego calcinó todo el interior, donde aún se guardaba maquinaria propia de la carpintería que antiguamente funcionó allí. Además, el techo se derrumbó, aunque la vivienda colindante no sufrió daños.

Además de los bomberos, el 112 Galicia solicitó la asistencia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, ya que la mujer necesitó atención médica. También acudieron agentes de la Guardia Civil.