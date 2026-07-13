Condenado a nueve años por violar a una mujer con la que mantenía una amistad en Noia (A Coruña)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años de prisión a un hombre por violar a una mujer con la que mantenía una relación de amistad desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en Noia en marzo de 2024.

Según recoge la sentencia, el acusado acudió al domicilio de la víctima para tomar un café. Cuando se disponía a marcharse, comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual. A pesar de que la mujer le pidió que se detuviese y trató de resistirse, el hombre continuó con la agresión y acabó violándola en el salón de la vivienda.

El tribunal lo considera autor de un delito de agresión sexual y de un delito leve de lesiones, por el que también le impone una multa de 900 euros.

Además de la pena de prisión, la resolución establece siete años de libertad vigilada, la inhabilitación durante diez años para desempeñar actividades que impliquen contacto habitual con menores y el pago de una indemnización de 55.000 euros a la víctima por los daños morales y el perjuicio psicológico ocasionado.

La Audiencia Provincial fundamenta la condena en la valoración conjunta de la prueba practicada durante el juicio. Los magistrados consideran que el relato de la víctima fue verosímil, persistente y corroborado por las pruebas testificales, periciales y biológicas, por lo que concluyen que existió ausencia de consentimiento y que el acusado actuó de forma dolosa.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).