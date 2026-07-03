Confirmado: El delegado del Gobierno en Galicia será el candidato del PSOE a la Alcaldía en Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una comparecencia ante los medios. M. Dylan - Europa Press

Pedro Blanco será el candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales 2027 en Santiago de Compostela. El actual delegado del Gobierno en Galicia ha sido el único que ha presentado precandidatura a las primarias del partido en la capital gallega, cuyo plazo terminó este viernes a las 12:00 horas.

El candidato socialista anunció ayer por la mañana su candidatura y el resto de los nombres que sonaban como posibles cabeza de lista en el PSOE compostelano fueron cayéndose. Hoy se ha confirmado que será Pedro Blanco el candidato del PSOE a la Alcaldía en Santiago, aunque para ello deberá renunciar a su cargo como delegado del Gobierno.

La dimisión como representante del Ejecutivo nacional en Galicia no tiene por qué producirse de forma inmediata y, de hecho, fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia han confirmado que no se hará efectiva hasta abril, poco antes de las elecciones municipales.

El Gobierno deberá elegir un nuevo representante en la comunidad gallega, cuyo cargo ocupó el ahora secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, entre abril y junio de 2023. Besteiro sustituyó a José Manuel Miñones cuando este fue nombrado ministro de Sanidad, que ahora está en manos de Mónica García.

É un privilexio ser o candidato do @psdegsantiago á Alcaldía de Santiago.



Grazas aos compañeiros e compañeiras pola súa confianza e á veciñanza polo seu agarimo.



Comeza un proxecto colectivo para que Santiago volva liderar.



É a hora do cambio. É a hora das solucións. pic.twitter.com/TveMGIWBHl — Pedro Blanco (@blancolobeiras) July 3, 2026

La diputada del PSOE Patricia Iglesias, por su parte, ha mostrado su apoyo máximo al candidato socialista. "Estoy con Pedro", aseguró a preguntas de los medios este mediodía, tras lo que añadió: "Es muy buen candidato, tiraremos todos a una en esta agrupación local de Santiago".

Patricia Iglesias se pronunció en la misma línea en la que lo hace el delegado del Gobierno en Galicia en el vídeo de presentación de su precandidatura, señalando que Santiago necesita "un proyecto ilusionante" que sitúe a la capital gallega "en el lugar que se merece".

La socialista, además, hizo referencia a las líneas de trabajo en las que centrarán sus esfuerzos, desde la vivienda hasta el urbanismo o el comercio local, y reivindicó el trabajo hecho por gobiernos del PSOE: "Siempre, el avance en Santiago, vino de alcaldes y proyectos socialistas".

Afiliado al PSOE desde 1991

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades (Seguridad en el trabajo, higiene industrial y Ergonomía, y Psicosociología aplicada), Blanco fue coordinador de los servicios jurídicos de UGT desde 1992 hasta 2023, año en el que cogió el testigo del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia.

Socio fundador de Blanco & Guerra Abogados (1998), es coordinador y profesor del área de laboral y de seguridad social de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidade de Santiago de Compostela. Afiliado al PSOE desde 1991, el todavía delegado del Gobierno fue asesor del por entonces exconselleiro de Traballo, Ricardo Varela, durante el gobierno de Emilio Pérez Touriño.

Pedro Blanco dio el paso a la primera línea política en 2023, cuando ocupó la Delegación del Gobierno tras la salida de Besteiro, que dejó esta responsabilidad para ir en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados. Ahora, ha formalizado su intención de ser el candidato a la Alcaldía del PSOE en Santiago e irá a las primarias del partido.

Los otros candidatos de Santiago

El PSOE define de esta forma su candidato a la Alcaldía de Santiago de Compostela, al ser Pedro Blanco el único en presentarse a las primarias del partido. El todavía delegado del Gobierno en Galicia es el cuarto cabeza de lista confirmado a las elecciones municipales de 2027 en la capital gallega.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, volverá a liderar la candidatura del BNG en los comicios, mientras que Borja Verea también repetirá como número 1 en la lista del PP. Los cuatro ediles no adscritos del Concello de Santiago, que fueron expulsados del PSOE, confirmaron el pasado 23 de junio que presentarán una candidatura conjunta liderada por Mercedes Rosón.

Queda por definir, por tanto, quién será el cabeza de lista de Compostela Aberta, que gobierna en coalición con el BNG.