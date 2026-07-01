Aparcamiento del CHUS: la Xunta pide "diligencia" al Concello de Santiago, que le exige "agilidad"

La noticia de que el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) tendrá un aparcamiento con 1.500 plazas repartidas en al menos seis plantas y nuevos accesos ha sido recibido con gran alegría entre los vecinos y los usuarios del centro hospitalario, aunque la colaboración entre administraciones será fundamental para que las instalaciones estén listas lo antes posible.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha pedido este miércoles "diligencia" al Concello de Santiago para avanzar en la tramitación del nuevo aparcamiento. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, exigió por su parte "axilidade" a la Xunta con los plazos tanto del estacionamiento definitivo como del temporal, cuya tramitación lamentó que no comenzase antes.

Allegue ha reivindicado "transparencia total" por parte de la Xunta, que trasladará "toda" la información relativa al proyecto al ayuntamiento. "Ahora pedimos que, una vez que remitamos la documentación, el ayuntamiento tiene que manifestar su conformidad para poder seguir tramitando", añadió la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, según recoge Europa Press.

La Xunta prevé aprobar el proyecto de interés autonómico (PIA) en 2027 y, en paralelo, avanza en el proyecto constructivo con el objetivo de que cuando esté listo el PIA se pueda licitar la obra. Respecto a la gestión del aparcamiento, Allegue ha indicado que "será en su día Sanidade quien la regule", a preguntas sobre los precios, entre otras cuestiones.

Sanmartín, por su parte, insistió este miércoles en Radio Voz en que el Gobierno local estudiará "con calma" la documentación que el Ejecutivo autonómico le remitirá al respecto. La alcaldesa de Santiago señaló que espera que tanto este proyecto como la urbanización de la rotonda de Volta do Castro puedan verse cuanto antes de cara a la mejora de la accesibilidad y la conexión.

"Dende Urbanismo analizamos toda a obra que se fai para que teña estándares de maior calidade e mellores servizos para a veciñanza. O aparcadoiro métese no PIA e polo tanto correspóndelle á Xunta todo o desenvolvemento. Avaliaremos o que se nos mande e faremos as achegas pertinentes, pero é a Xunta a que ten que acelerar os trámites", añadió Sanmartín.

La alcaldesa, por otro lado, se mostró sorprendida de que "agora" se busquen alternativas para estacionar los vehículos mientras duren las obras. "Chámanos a atención que esos parkings provisionais non se puxesen en marcha antes, visto que vai levar o seu tempo. Foi unha mágoa", indicó la regidora, en referencia a las 500 plazas provisionales que se prevé construir en varias parcelas ubicadas frente al acceso al CHUS.

Xunta y Concello de Santiago firmaron en agosto de 2024 el acuerdo para la ejecución del nuevo parking del hospital. Este martes, el Gobierno gallego presentó el proyecto, que ahora deberá ser analizado en profundidad por el ayuntamiento, que pide "axilidade" con los trámites.

¿Cómo será el acceso al CHUS tras las obras?

Allegue explicó ayer que los trabajos que se efectuarán en las inmediaciones del CHUS buscan conformar una red viaria idónea que dé servicio al complejo hospitalario, así como nuevos accesos y zonas de aparcamiento y la integración urbana y paisajística del conjunto.

La directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza, señaló que la mejora del sistema viario implicará un nuevo acceso al noroeste del CHUS, que conecta el Periférico con la avenida Mestre Mateo, un acceso sur desde la calle Choupana y otros dos accesos norte y oeste.

Plano del futuro aparcamiento del CHUS. Xunta

El estacionamiento, por otro lado, se construirá en la zona noroeste, entre el CHUS y la avenida Mestre Mateo. Este aparcamiento tendrá al menos seis plantas y alrededor de 1.500 nuevas plazas. La consultora ya está redactando el proyecto y se prevé licitar la ejecución de obra una vez aprobado definitivamente el PIA.

La Xunta remitirá al ayuntamiento la documentación para la conformidad y, una vez alcanzada la misma, se elevará el proyecto a la aprobación del Consello da Xunta previsiblemente en julio, para comenzar posteriormente la tramitación urbanística y ambiental.

La previsión es que esté aprobado inicialmente para información pública antes de que termine este año y la aprobación definitiva en 2027.

Respecto a los proyectos para la integración urbana y paisajística, supondrán una reordenación y potenciación del carácter de plaza pública y espacio peatonal del entorno del CHUS, con la dotación de zonas verdes como elementos de integración visual, acústica y de estancia.