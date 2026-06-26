La senda entre la estación intermodal de Santiago y O Milladoiro abrirá en agosto, según la Xunta

La senda peatonal y ciclista que conectará O Milladoiro con la estación intermodal de Santiago de Compostela será transitable previsiblemente desde agosto. Así lo ha explicado este viernes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, que ha visitado dos de las pasarelas incluidas en este itinerario en el que se han invertido 6,8 millones de euros cofinanciados con fondos MRR.

La Xunta, de esta forma, inaugurará en agosto la senda sin el tramo que pasa por el Banquete de Conxo, que continúa en suspenso "mientras no exista conformidad por parte del ayuntamiento". Esta parte ha generado el rechazo de los vecinos y de la corporación municipal, excepto del PP.

Esta senda es uno de los tramos en los que se divide el Eixo de Mobilidade Sostible que la Xunta desarrolla en Santiago: el tramo entre la intermodal y San Caetano y el de acceso al CHUS ya están operativos. La vía, con casi seis kilómetros, conecta O Milladoiro con la estación de tren y bus tras pasar por el entorno de Conxo, O Restollal, Pontepedriña y parques urbanos.

La Xunta defiende que esta nueva senda "transformará la movilidad sostenible y segura entre Ames y Santiago", al posibilitar los desplazamientos caminando o en bicicleta entre ambos concellos. "Calculamos que el tramo en bicicleta puede llevar 20 minutos y, por lo tanto, supondrá que una parte muy importante de la población pueda cambiar el vehículo por la bicicleta", señaló Allegue.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha visitado dos pasarelas ejecutadas en madera de pino y de 32 metros de longitud que se sitúan en el ámbito del ramal de enlace entre la AG-56 y la SC-20. Cada una tiene una anchura de paso de cuatro metros y pesa 11 toneladas.

La tercera pasarela, que se sitúa en el entorno del antiguo túnel ferroviario y es de acero, mide 21 metros y pesa nueve toneladas. Los pasos llegaron montados y se izaron con dos grúas para dejarlos colocados en un día, lo que implicó algún corte de tráfico.

Las obras de la senda entran ahora en su recta final, a la espera de actuaciones como remates de la señalización, la instalación de barandillas o el acondicionamiento de una pista, entre otras.

Una senda polémica

La senda ha generado polémica desde su puesta en marcha. Precisamente, a finales de mayo el pleno aprobó, con los votos en contra del PP, una proposición de la concejala no adscrita Milagros Castro para evitar que afecte el entorno del Banquete de Conxo, en apoyo a la solicitud de amparo que los vecinos trasladaron a la Unesco.

La edil no adscrita calificó el pasado 28 de mayo la vía como una "autopista que recorre un bosque histórico para usos recreativos": "Los hechos hasta ahora solo me permiten decir que no es un buen proyecto. No solo no es un buen proyecto, sino que es un desastre medioambiental sin paliativos".

La senda ya había sido llevada a pleno un año antes con tres mociones que pedían a la Xunta modificar el trazado para evitar afectaciones al Banquete de Conxo, unas peticiones que "responden a las demandas de la vecindad y del movimiento ecologista y al sentido común", según María Rozas (Compostela Aberta).

Marta Abal (PSOE), por otro lado, recordó que el 16 de febrero el Consello da Xunta aprobó el anexo para información pública complementaria y el trazado del eje de movilidad sostenible en Santiago en el tramo entre O Milladoiro y la estación Intermodal. Una alternativa que desvía el recorrido desde el bosque del Banquete de Conxo hacia el aparcamiento del Hospital Provincial de Conxo.

La socialista explicó que este trazado fue objeto del informe de Icomos sobre la protección del paisaje cultural de Conxo, según el cual hay "afectaciones relevantes": "No se puede decir que el proyecto aprobado por al Xunta quede fuera del ámbito patrimonial sensible. Lo que la Xunta aprobó y sigue ejecutando sigue afectando al paisaje de Conxo, al banquete, antigua línea de ferrocarril...".

El nacionalista Iago Lestegás, por su parte, señaló que comparte la iniciativa de crear una infraestructura ciclista entre O Milladoiro y San Caetano siempre y cuando sea compatible con la protección del patrimonio y los proyectos que otros, como el concello, ejecutan en el territorio. Algo que, según el Gobierno local, no respeta el proyecto desarrollado.