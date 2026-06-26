Padrón (A Coruña) viaja al medievo en julio: su feria tendrá 90 puestos y más de 50 actividades

El casco histórico del Concello de Padrón se convertirá del 3 al 5 de julio en un gran escenario medieval con más de 90 puestos. El mercado tradicional, las demostraciones de antiguos oficios, la animación en las calles y los espectáculos de gran formato forman parte de una programación con más de medio centenar de actividades para todos los públicos.

Así lo han dado a conocer este viernes el alcalde de Padrón, Anxo Arca, y la concejala de Turismo e Festexos, Chus Campos, que destacaron la importancia que tiene esta cita consolidada como uno de los grandes atractivos del verano y un importante motor para la actividad comercial, hostelera y turística de la villa.

Una de las actividades más importantes que podrán disfrutar los asistentes a la Feria Medieval de Padrón es el espectáculo de fuego de Fire Dragons, con el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo. Una oportunidad única de ver un show impresionante al que se une la presentación de los espectáculos Quimera de Pablo Méndez Performance y que aúnan magia, mitología y danza acrobática.

La presentación se desarrolló a los pies del monumento a Macías o Namorado, en el Xardín Botánico, un escenario cargado de simbolismo que recuerda los vínculos históricos entre Padrón y Arjonilla (Jaén), municipios hermanados alrededor de la figura del legendario trovador medieval.

Ese hermanamiento volverá a tener un protagonismo especial en esta edición. Una delegación de Arjonilla realizará el Camino de Santiago desde Tui hasta Padrón, donde será recibida oficialmente el sábado en el ayuntamiento. Esa misma jornada se celebrará un almuerzo de confraternidad que reunirá representantes institucionales y vecindad de ambos municipios.

El concello, además, anima a la ciudadanía a sumarse a la última etapa de la peregrinación entre Padrón y Santiago de Compostela, acompañando a la delegación jiennense en un recorrido que simboliza la amistad y la colaboración que unen ambas localidades.

"A Feira Medieval é unha das grandes citas culturais e turísticas de Padrón, unha oportunidade para dinamizar a economía local e para seguir fortalecendo os lazos con Arjonilla a través dunha historia compartida arredor da figura de Macías o Namorado", señaló Anxo Arca durante la presentación.

Chus Campos, por su parte, invitó a los vecinos y visitantes a participar en un fin de semana pensado para "vivir as rúas de Padrón", disfrutar del ambiente medieval y descubrir la programación variada para todas las edades.

El mercado medieval

La Feria Medieval comenzará el viernes 3 de julio con la apertura del mercado, de los puestos artesanos y de las demostraciones de antiguos oficios. La primera jornada incluirá también una de las actividades más singulares de la programación: la cata de los aceites El Trovador de Arjonilla, dirigida por la doctora Brígida Jiménez Herrera. La actividad se celebrará a las 19:00 horas en el restaurante Rivera, con inscripción previa y plazas limitadas.

Las calles de Padrón se llenarán a lo largo del fin de semana de música, teatro, personajes fantásticos, malabares, magia y animación itinerante de la mano de los grupos Gaeloc, Mazmorra y Miracus, así como de las compañías Lana Nariz Roja, MocMoc y Pablo Méndez Performances, que recrearán un ambiente medieval durante toda la celebración.

La programación presta también una especial atención al público infantil y familiar, con talleres participativos, juegos tradicionales, pintacaras, atracciones, tren medieval y diferentes espectáculos. El sábado 4, a las 23:00 horas, la plaza de Macías acogerá Quimera, de la compañía Pablo Méndez Performance.

Como broche final, el domingo a las 22:30 horas, el mismo escenario será el punto de encuentro para Fire Dragons, un espectáculo de fuego que ostenta el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo y que promete cerrar la Feria Medieval con una exhibición de gran impacto visual.

La Feria Medieval contará este 2026 con 90 puestos de artesanía, alimentación y gastronomía, consolidándose como una de las grandes citas del calendario estival de Padrón y un evento capaz de atraer cada año a millares de visitantes al municipio.