Muere un camionero en un accidente en la AP-53 a su paso por Vedra (A Coruña)

Un camionero ha perdido la vida este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-53 a su paso por Vedra. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida al conductor del vehículo, al que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a las 14:50 horas a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Un particular contactó pocos minutos después con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para informar de que el camión había impactado contra el quitamiedos a la altura del kilómetro 14,5 de la AP-53, ubicado en la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en Vedra.

El alertante informó a los servicios de emergencia de que el conductor estaba en el interior de la cabina y necesitaba asistencia sanitaria. El 112 Galicia movilizó a los Bombeiros de Ordes, al GES de A Estrada, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, entre ellos el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, no pudieron hacer nada por salvarle la vida al varón.