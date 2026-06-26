Detenidos en Padrón y Teo (A Coruña) dirigentes de una banda que robaba en aeropuertos europeos

La Guardia Civil ha detenido en los municipios coruñeses de Teo y Padrón a los principales componentes de una organización que se dedicaba a robar en aeropuertos europeos. La operación Clan Pedra ha terminado con la detención de 11 personas de Rumanía, Argelia y Mali, acusadas de 24 delitos, entre ellos el blanqueo de capitales de 4,8 millones de euros.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras de los Aeropuertos Tenerife Sur y Santiago- Rosalía de Castro , junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, desarticularon el Clan Preda, asentado en A Coruña, Reino Unido y Rumanía.

Los 11 detenidos están acusados de 24 delitos, entre los que se encuentran pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todos ellos podrían estar efectuándose, según las investigaciones, desde 2019, logrando abundantes beneficios con estas actividades ilícitas.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2025 en coordinación con Europol, Policía Judicial de Portugal, Policía Rumanía y Autoridades Aduaneras de Reino Unido. En este periodo, se ha logrado ubicar los asentamientos de la organización en las Islas Canarias, A Coruña, Manchester y Luton, así como esclarecer y desarticular la totalidad de su actividad delictiva.

El modus operandi

Los miembros de la organización realizaban funciones de vigilancia y distracción del personal para ejecutar el hurto, tanto de perfumes como de "labores de tabaco". Posteriormente, extraían la mercancía empleando técnicas de ocultación para dificultar su detección.

El tabaco sustraído era trasladado por vía aérea a Reino Unido, donde el valor de estos productos se multiplicaba exponencialmente, siendo introducido en canales de distribución ilícita para su reventa en toda Inglaterra a través de bazares regentados por kurdos y pakistaníes.

Durante la operación se han podido localizar una serie de almacenes clandestinos en Inglaterra, y se ha podido demostrar que la mercancía de contrabando (perfumes y tabaco) procedían de robos y hurtos realizados en los aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal), Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

La organización, además, tenía una trama de blanqueo de capitales, construyendo una serie de sociedades que se dedicaban a la compraventa de coches usados. Los autores carecían de una estructura empresarial y hacían esta actividad para obtener beneficios económicos. La mayor parte de las veces usaban dinero en efectivo que posteriormente trataban de introducir dentro del circuito legal, en muchas ocasiones a través del esquema del pitufeo o smurfing.

Una vez recabada toda la información y con la oportuna autorización judicial, se procedió a realizar tres entradas y registros, una en una vivienda de Teo y otras dos en dos naves de Padrón, lugares donde se procedió a la detención de los principales componentes de la organización.

Los agentes intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en distintas divisas, un lingote de oro y diversas piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación de interés para la investigación.

Tabaco incautado en la operación 'Clan Preda'. Guardia Civil

La Guardia Civil indica en un comunicado que también se bloquearon en España de 13 cuentas bancarias, y a través de la solicitud de Orden Europea de investigación, otras 12 en Lituania y 24 en Rumanía.

A raíz de movimientos bancarios detectados en la investigación, fueron localizadas ocho sociedades instrumentales, dedicadas a la compraventa de vehículos de segunda mano, las cuales eran creadas de forma sucesiva y en cascada, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero y eludir los controles de la Agencia Tributaria Española. El delito de blanqueo de capitales asciende a más de 4,8 millones de euros.

En los registros se ha aprehendido 2.221 cartones de tabaco, más de 109 Kilogramos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro, 42 vehículos incautados y 51 vehículos con anotación de embargo preventivo en el Registro de Bienes Muebles.