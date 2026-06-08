El Concello de Santiago licita el servicio de gestión de las escuelas infantiles municipales

El Concello de Santiago licita el expediente para contratar el servicio de gestión de las escuelas infantiles de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños, que forman parte de la red municipal, con un presupuesto de más de tres millones de euros (3.130.983,7), un 24,8% más que el contrato anterior adjudicado en 2022. El plazo para presentar ofertas será hasta el 9 de julio.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, quien ha detallado que el contrato fue aprobado en la Xunta de Goberno Local extraordinaria celebrada el pasado jueves.

Este nuevo contrato cuenta con un aumento de un millón y medio anual respecto al contrato anterior. Este aumento se debe, según Louzao, "pola obriga de absorber as novas condicións salariais que recolle o convenio do sector aprobado o ano pasado e tamén o incremento de custos das materias primas do comedor e dos materiais didácticos". Además, este nuevo contrato introduce "unha reforma estrutural".

De esta forma, los centros pasarán de "un modelo ríxido", de pago mensual fijo, a un sistema de precios "unitarios" por hora efectiva real, reflejando por primera vez "de forma clara" el techo total de las horas de servicio al año en 60.574,54. "Este deseño vai funcionar como un sistema de vasos comunicantes onde calquera aforro vai recuperarse e investir en melloras educativas", señaló la portavoz.

Nuevo pliego

El nuevo pliego "reorienta" los criterios de la adjudicación hacia la calidad, asignándole mayor puntuación a cuestiones como el refuerzo de educadores en las horas críticas ordinarias, o que se suma a otras mejoras, como las tutorías individuales previas para el periodo de adaptación o un nuevo proyecto lúdico estival específico para niños de 0 a 3 años en la guardia de agosto.

En materia de salud y seguridad alimentaria, el servicio de comedor y cocina deja de ser un espacio asistencial de alimentación para convertirse en un programa de seguridad sanitaria y pedagogía nutricional. Se profesionaliza también el personal de servicios mediante "unha separación ríxida de funcións" que radica en esta categoría mixta que había en el anterior pliego, donde una persona que cocinaba también era personal que limpiaba. "Agora deixamos a persoa que cociña en exclusiva cos alimentos e o personal de limpeza na desinfección fora da cociña", explicó Louzao.

Asimismo, se redefinirá el control sobre el estado de los centros, mejorando la conservación diaria de las instalaciones, sin implicar en ningún caso las inversiones en obras estructurales "que seguen sendo competencia do Concello fora deste prego".

"Salto cualitativo" en la atención a la diversidad

Según explicó Louzao, también se mejora la transparencia al obligar a la empresa a presentar una memoria de coste directos antes del 30 de septiembre referida al curso escolar anterior.

Finalmente, también señaló que se da "un salto cualitativo" en la atención a la diversidad al elevar este apartado a 20 puntos totales, 5 puntos para el reconocimiento de empresas que ofrezcan herramientas de detección precoz y 15 puntos para las empresas que ofrezcan una bolsa de hasta 450 horas al año de especialistas de atención temprana para estimulación directa en el aula.

"Con esta licitación estamos ante un modelo dinámico baseado en resultados medibles de calidade asistencial, pedagóxica, social e sanitaria, frente ao modelo estático anterior, baseado nunha memoria teórica que era o que tiñamos ata o momento, que prevía un pago mensual onde calquera aforro de recursos por parte da empresa redundaba no seu propio beneficio" comentaba Louzao.

Este nuevo contrato es "máis intelixente" que "blinda un orzamento máximo, articula a facturación a través de prezos unitarios por hora efectiva, lo que hace que todos eses aforros se transformen en máis e mellores prestacións".

Convocatoria "urgente" del Patronato del Bando

Por otro lado, el concelleiro del Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, denunció hoy la "absoluta pasividad" del gobierno local ante "la grave situación que continúa viviendo el Refuxio de Animais de Bando, un problema que se arrastra desde el año 2023, sin que se tengan adoptado medidas para resolverlo".

De este modo, Villa criticó que la presidente del Patronato, en este caso la alcaldesa Goretti Sanmartín, "lleve años mirando para otro lado, mientras se acumulan denuncias por saturación, problemas de seguridad, falta de personal y carencias en las instalaciones".

Por eso, anunció que el PP de Santiago solicitará, "formalmente y por escrito" la convocatoria urgente del Patronato de Bando, para aclarar los motivos de la suspensión del proceso de selección de la dirección, conocer la situación actual del centro en cuanto a número de animales y personal, cubrir la vacante existente en el órgano de gobierno con la incorporación de la asociación de voluntariado y obtener información sobre los plazos de ejecución de las inversiones comprometidas".

Villa denunció también la "falta de transparencia" del proceso de selección de la dirección del refugio, "ya que después de la finalización del contrato de dirección a finales de abril, la responsabilidad recae actualmente sobre el concelleiro de Benestar Animal".

Así, el concelleiro popular señaló que el proceso de selección fue suspendido el pasado 17 de abril "sin que los miembros del patronato recibiesen explicación alguna sobre los motivos de la paralización ni sobre los plazos previstos para su reactivación". Indicó, además, que "lo más grave" es que, desde la reunión del Patronato, celebrado el 30 de marzo, "no volvemos a tener ninguna información oficial sobre la situación actual del refugio".

Desde el gobierno local explican que el procedimiento para la selección de la nueva Dirección del Refuxio de Bando estaba en marcha y convocada la primera prueba cuando una de las entidades miembros del patronato le suscitó al secretario "una duda legal".

De esta manera, señalan que "por precaución", se suspendió la prueba para que el tribunal analizase dicha cuestión. En la reunión de este órgano se acordó solicitar una aclaración jurídica, y como la fundación carece de servicios jurídicos, se transmitió esta consulta a la Asesoría Jurídica del Concello de Santiago.