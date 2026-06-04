Ana, joven gallega que viaja a Madrid a ver al papa León XIV: "Estamos muy emocionados"

El papa León XIV inicia este sábado su viaje por España, que lo llevará a visitar Madrid, Barcelona y las islas Canarias. No están entre sus paradas Galicia, ni tampoco Santiago de Compostela, pero los gallegos sí que irán a su encuentro: cientos de jóvenes viajan este fin de semana hasta la capital española para participar en los actos con el Pontífice.

Una de ellas es Ana Brey, que participa en una comitiva de tres buses que partirán desde Santiago junto a su hermano Adrián. "Es casi un viaje familiar", sonríe la joven, que añade: "Él me animó a hacer estas cosas, al igual que mis padres, que también iban a este tipo de actos. Siempre me dijeron que hay que aprovechar estos momentos de conocer otras realidades y otras maneras de vivir la fe".

"Cuando lo propusieron desde la Archidiócesis de Santiago quise ir. Participé también en la JMJ 2023 y en el Jubileo 2025. Siempre son unos encuentros muy gratificantes en los que se conoce gente y en los que puedes tener a Dios durante todo el viaje, conocerlo en otras formas y compartir con la comunidad", explica esta joven compostelana de 22 años.

De Santiago partirán unos 200 jóvenes de entre 16 y 30 años que ya cuentan las horas para iniciar esta aventura. "Estamos muy emocionados todos", confiesa Ana Brey, que explica que la mayor parte de la gente es de Santiago aunque también hay personas de A Coruña, Pontevedra o Marín, entre otros municipios.

"Yo voy a llevar un rosario que me regalaron mi madre y mi padre para el Jubileo y me parece muy especial Ana Brey, joven que irá a Madrid a ver al Papa León XIV

El viaje comienza este viernes con un trayecto hasta Astorga, donde pernoctarán para participar al día siguiente por la mañana en una misa con jóvenes de este municipio de Castilla y León en la que serán bendecidos por el obispo. "El sábado vamos a Madrid, donde tenemos vigilia del Corpus Christi con el papa a las ocho y media", señala Ana, que también irá el sábado a la misa de Cibeles.

Sobre la misa con Su Santidad, la joven explica que "va a estar cerrada toda la Castellana" para que el Pontífice pueda hacer el recorrido en el papamóvil y hacer el servicio sobre el escenario que se ubicará en la plaza de Lima. Cientos de miles de personas de toda España, y previsiblemente también algunas de Portugal, participarán en este evento para el que ya ultiman los preparativos.

"Yo voy a llevar un rosario que me regalaron mi madre y mi padre para el Jubileo y me parece muy especial. Si hay momentos para rezar el rosario, lo quiero tener", señala Ana Brey, emocionada porque mañana comienza un viaje que, seguro, recordará toda su vida.

Edición facsímil del Códice Calixtino

El papa León XIV recibirá durante su visita a España un regalo muy especial: el primer ejemplar de la nueva edición facsímil del Códice Calixtino, también llamado Libro de Santiago, que ha sido presentado este 4 de junio en el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago. Así lo ha anunciado el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, que estuvo en la presentación con el canónigo archivero de la Catedral, Francisco Buide.

Prieto tiene la "esperanza fundada" de que Su Santidad visite Santiago de Compostela durante el próximo Año Santo Xacobeo, pero antes ha querido acercarle un trozo de la ciudad durante su visita en Madrid. Así, el papa recibirá el primer ejemplar de esta edición facsímil que consta de 500 ejemplares numerados individualmente y certificados ante notario.

Los libros están hechos con papel especial similar al pergamino de diferentes gramajes, reproduce pliegues, texturas y detalles a través de diferentes técnicas fotográficas y de impresión. El facsímil, de 450 páginas, está decorado con miniaturas y capitulares a todo color y su encuadernación es en piel estampada al fuego con motivos ornamentales.

Los ejemplares se completan con un estuche para poder conservarlo, así como con un libro de estudios complementario. El Códice Calixtino, ha señalado el arzobispo de Santiago, "sigue siendo un libro vivo" y es la "primera gran síntesis" de la memoria jacobea y de la peregrinación a Santiago de Compostela.

"Puede considerarse uno de los documentos, textos, testimonios fundacionales de aquella Europa, de aquella conciencia europea que estaba surgiendo de la Edad Media", añadió Francisco Prieto.