Conserjes y limpieza de colegios públicos de Santiago se manifiestan en contra de la "precariedad" CIG

Primer día de la huelga de conserjes y personal de limpieza de los colegios públicos de Santiago. El personal ha convocado también una jornada de paro para mañana martes, 2 de junio, y contemplan ampliar las movilizaciones, con la posibilidad de convocar una huelga indefinida desde el comienzo del próximo curso escolar.

Varios colegios de la ciudad, como Pío XII, Quiroga Palacios o Fontiñas, contaron esta mañana con sindicalistas en la puerta de la entrada para informar a los padres del conflicto a través de panfletos informativos y carteles reivindicativos. De igual modo, repartieron papel higiénico a las puertas del centro.

Mediante una 'rondalla porcona', con fregonas en alto y bolsas de basura, los trabajadores salieron desde la plaza de Galicia hasta el pazo de Raxoi, para denunciar la precariedad y el incumplimiento de la concesionaria de mejoras laborables previstas en el nuevo contrato. El seguimiento fue del "100%" según la CIG.

"Non hai ningunha traballadora do servizo de limpeza traballando en ningún colexio nin instalación municipal afectados pola convocatoria de folga" aseguró Paulo Rubido, miembro de la Executiva Confederal de la CIG. También anunció que no habría actividad en los pabellones municipales por la tarde, sin actividades extraescolares y equipos que han "trasladado a suspensión de ir entrenar".

Rubido criticó la "falta de comunicación" de las autoridades municipales y de la propia empresa, Lacera, "sobre un escenario que había un compromiso por parte deles de aplicar as melloras do Concello e que, chegada a hora da verdade, non se aplican".

Son unos 45 trabajadores afectados por contratos a tiempo parcial, cantidades económicas inferiores, más jornada de trabajo y menores prestaciones en caso de baja que el resto de trabajadores de la misma empresa, pero que trabajan en otros municipios, según denunciaron desde el sindicato.

La Consellería de Educación ha decretado unos servicios mínimos para la huelga de los trabajadores de la empresa Lacera, que realizan las tareas de limpieza y conserjería en los centros públicos de infantil y primaria de Santiago de Compostela, por la que establece un conserje por centro durante el horario escolar.