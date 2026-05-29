Denunciado un profesor en Santiago de Compostela por presuntos abusos sexuales a menores

Un profesor de un centro educativo de Santiago de Compostela ha sido denunciado por presuntos abusos sexuales a al menos una alumna menor de edad matriculada en Educación Primaria. El caso, sobre el que hay abierta una investigación, está bajo secreto de sumario.

El colegio Peleteiro, donde impartía clases el profesor, envió un correo a los padres y madres de los pequeños matriculados en Educación Primaria en el que confirma el despido del docente e informa de que está "colaborando plenamente" con las autoridades competentes.

El centro educativo señala su deseo de actuar con la máxima transparencia posible, así como con "la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza". El colegio explica que actúa así con el objetivo de "proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado".

La carta dirigida a las familias pide evitar especulaciones o rumores, así como la difusión de información no contrastada.

"El centro está recibiendo asesoramiento especializado para acompañar adecuadamente a las familias y alumnos, y solicita que toda comunicación o consulta se canalice a través de la Coordinación de Educación Primaria o de la Dirección", añade la misiva.

El colegio Peleteiro se ha puesto a disposición de las familias para que le trasladen cualquier duda o inquietud y agradece la comprensión, la colaboración y la responsabilidad de la comunidad educativa.

Cambio de propiedad reciente

El colegio Peleteiro de Santiago de Compostela fue adquirido recientemente por Globeducate, que se ha comprometido a "mantener la estructura y el proyecto educativo" del centro, que atesora más de siete décadas de historia. De hecho, Luis Peleteiro, hijo de los fundadores del colegio, se mantendrá en la dirección.

Un portavoz de Globoeducate, además, ha explicado que "las condiciones no pueden cambiarse", en referencia a las tarifas abonadas por las familias, ya que la reserva de plaza para el curso 2026-2027 está formalizada desde hace un mes.

El grupo internacional está presente en 11 países a través de 65 centros, 12 de los cuales están en España. Antes de adquirir Peleteiro, ya controlaba dos en Galicia: O Castro British International School de Vigo y Coruña British International School.