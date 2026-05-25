La mejora del Estadio Verónica Boquete de Santiago, más cerca: licitadas las obras de la envolvente

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha dado luz verde este lunes al inicio de la licitación de las obras del Estadio Verónica Boquete en San Lázaro.

Las obras se corresponden con la Fase 3 del estudio integral de patologías del equipamiento realizada en 2019, complementado con otras detectadas posteriormente, según ha informado en rueda de prensa la portavoz municipal, Míriam Louzao.

La intervención incluye la reparación de las fachadas, las cubiertas y los soportales del edificio, así como la sustitución del falso techo de la cafetería y todas las carpinterías del muro de cortina de la puerta número 1.

El estadio, diseñado en 1990 por el arquitecto Andrés Fernández-Abalat Lois e inaugurado tres años después, fue fruto de un convenio entre el Concello de Santiago, la Xunta y el Consejo Superior de Deportes, según explicó Louzao, que señaló que tuvo deficiencias "desde el inicio".

Estos problemas empeoraron en los 30 años que lleva en funcionamiento. "No inicio deste mandato realizamos unha avalización de necesidades globais tendo en conta todas estas patoloxías do edificio, pero tamén as melloras relacionadas coa súa función deportiva", indicó la portavoz municipal.

Este análisis dio como resultado una serie de mejoras que implican una inversión superior a los nueve millones de euros, "imposible de abordar nun prazo curto e sen a colaboración doutras administracións". Así, la Deputación da Coruña ha acordado otorgarle una subvención nominativa al concello por 850.000 euros para las obras de la envolvente licitadas.

El acuerdo fue firmado el pasado mes de noviembre y ahora, con el proyecto de la intervención y las autorizaciones ya aprobadas, la XGL ha dado luz verde al expediente para empezar la licitación de las obras. El contrato se tramitará por el procedimiento abierto y simplificado con un presupuesto de 1.292.790,67 euros. Una vez adjudicado, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.

Multa a Eulen

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela ha aprobado este lunes penalizar a Eulen por abandonar el contrato del lote III de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales. La multa, que asciende a 49.169 euros, equivale al 3% del presupuesto base de licitación, según ha explicado este lunes la portavoz del Gobierno municipal.

El concello ya había anunciado el pasado mes de febrero que estudiaría "todas las vías legales posibles" para imponerle penalidades a la empresa. La firma dispone ahora de un período para presentar un recurso, por lo que la decisión de la XGL no es firme.

"O que aprobamos na Xunta de Goberno esta mañá é a penalidade, evidentemente iso non quita que se hai algunha outra opción de penalidade lla vaiamos aplicar á empresa, segundo o que estuden os profesionais do concello nese sentido. Xa dixemos públicamente que non había explicación para non asumir ese contrato", señaló Louzao.

Otros asuntos

La XGL también ha aprobado una licencia para instalar un ascensor reformado en el número 33 de la calle dos Basquiños, así como otra para rehabilitar una vivienda unifamiliar en la calle Sánchez Freire. También cuenta con licencia la rehabilitación parcial de una vivienda unifamiliar en Lobio de Aríns.

Respecto a contratos, esta mañana se ha dado luz verde al expediente para iniciar la licitación del procedimiento abierto simplificado de la renovación de la red de abastecimiento en la zona de la rúa da Mira en Amio. Este proyecto está incluido en el plan de fugas aprobado en la XGL del 12 de junio de 2023 y es prioritario por las roturas recurrentes de las tuberías de fibrocemento en esta zona.

La obra permitirá instalar nuevos conductos de fundición de 100 milímetros de diámetro en paralelo a los actuales, que son de fibrocemento. Estarán a una profundidad de un metro. Además, se colocarán varios bypass para minimizar los cortes de suministro durante los trabajos. El presupuesto es de 126.959 euros y, una vez adjudicada, la obra durará cuatro meses.

La XGL, por último, ha aprobado la composición del jurado de la edición número 19 del Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados, que va a presidir la alcaldesa, Goretti Sanmartín. El jurado dará a conocer el fallo en la segunda quincena del mes de junio y el premio se entregará en noviembre.