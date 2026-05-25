Un accidente en Rois (A Coruña) con seis vehículos implicados provoca el corte de la CG-1.5

Un accidente con seis vehículos implicados ha provocado retenciones en la tarde de este martes en la CG-1.5, a su paso por el municipio de Rois, y ha dejado a una persona herida.

El siniestro ocurrió sobre las 18:30 horas entre los kilómetros 17 y 18, en la zona de Urdilde, y obligó a cortar la vía en ambos sentidos en dirección Noia.

Según el 112 fue un particular el que informó de una colisión entre dos vehículos aunque, pocos minutos después, nuevas comunicaciones confirmaron que finalmente eran seis los turismos implicados.

La sala de operaciones de 112 Galicia informó a los efectivos del GES de Brión, a los Bomberos de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

En uno de los vehículos viajaba un bebé que, por precaución, fue atendido por el personal sanitario. La circulación ya ha sido restablecida.