Pelea en pleno centro de Santiago: un identificado por una agresión con un arma blanca

Un joven ha sido identificado por un intento de agresión con arma blanca en Santiago. El varón protagonizó este lunes por la mañana una pelea en la praza Roxa que se saldó sin heridos.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press que el hombre fue identificado y propuesto para sanción administrativa. Los agentes le intervinieron, además, un arma blanca.

Las imágenes de lo ocurrido fueron compartidas en redes sociales por @salseo_usc y han sido visualizadas por miles de personas.

El vídeo muestra cómo varias personas tratan de frenar la agresión, mientras el ahora identificado intenta alcanzar con el arma a una persona. El joven tiene en la mano lo que parecen un cuchillo o una navaja, con el que persigue al agredido.

Los presentes en la cafetería le dicen en varias ocasiones que pare, intercediendo para que la situación no vaya a más. Las imágenes también muestran cómo alguien lanza una silla de la terraza.

Por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia.

Esta no es la primera pelea registrada en Santiago en las últimas semanas. A principios de mes, la misma cuenta compartía un vídeo en el que se veía una trifulca en la que intervenían varias personas.

En este caso, el suceso se produjo en la Almáciga y en las imágenes se ve cómo al menos tres individuos golpean a un cuarto en el suelo. Cuando se levanta y trata de huir, uno de ellos lo alcanza y lo golpea con fuerza en la cabeza.

Estos incidentes han generado las quejas de los vecinos, que piden mayor seguridad en barrios como el Ensanche.