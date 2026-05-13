Un 63% de los encuestados en el sondeo del Ensanche de Santiago cree que es poco accesible ir a pie

La calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo no son espacios accesibles para ir a pie. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de la encuesta pública sobre el nuevo modelo urbano del Ensanche en Santiago, en la que participaron 551 personas (el 52,8% hombres y el 44,6% mujeres).

El ayuntamiento realizó entre el 16 de marzo y el 16 de abril una encuesta a través de la que los ciudadanos pudieron conocer los anteproyectos redactados para la transformación de la calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo y que contará con un presupuesto de 2,8 y de 1,4 millones de euros respectivamente. Las personas participantes respondieron a un total de 18 preguntas relacionadas con el (si vive, trabaja o se trata de una zona de paso), de la situación actual (seguridad, pavimentos, contenedores) o del modo de relacionarse con ese espacio (en vehículo particular, en transporte público, a pie o en bicicleta).

Las franjas de edad con mayor participación fueron las comprendidas entre los 25 y los 54 años y de las cuales el 86,6% de las personas declararon vivir en Santiago, teniendo como relación con el Ensanche el 28,6% que realiza sus compras en esa zona y el 25% que habita en el propio barrio. El resultado de esta encuesta y del resto de las aportaciones del vecindario recogidas en el proceso participativo serán incorporadas como anexo a los pliegos de la licitación del proyecto de la calle Santiago de Chile, que será la primera intervención que se llevará a cabo. En ese sentido, el concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, indicó que la redacción del proyecto está "moi avanzado" y aguarda que en breves se pueda lanzar la licitación.

Lestegás cualificó el número de respuestas recibidas como "moi bo resultado" para un proceso de esas características y consideró unos resultados "moi interesantes" la información obtenida "porque mostran a percepción que teñen as persoas do espazo público".

A modo conclusión, Lestegás manifestó que este proceso participativo "ratificou a filosofía da transformación" con la idea de incrementar espacios de estancia, zonas verdes o espacios alternativos al vehículo. Además, destacó que el vecindario demostró que las intervenciones no se queden solo en estas dos calles, sino que consideran positivo que se amplíen en otro ámbitos del Ensanche, como la avenida Rosalía de Castro.

Espacios poco accesibles para ir a pie

De las personas encuestadas, más de la mitad (el 53,95) aseguró que su forma de ir al Ensanche era a pie. En ese sentido, el 63,7% indicó que la calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo eran espacios poco accesibles para ir a pie dificultando esta movilidad las molestias derivadas por un exceso de tráfico, vehículos que invaden la zona de paso, la anchura insuficiente en las aceras o el mal estado de los pavimentos de la calle.

De igual modo, un 39% de los encuestados creen que se debe facilitar la movilidad a pie, más allá del coche; un 31% en transporte público o el 21% en bicicleta. Solo un 26,7% de las personas participantes utilizan un vehículo para ir al Ensanche.

En casi todas las respuestas, la calle Santiago de Chile destaca por delante de la plaza de Vigo como ámbito de mayor urgencia de actuación, por eso el Concello de Santiago escogió iniciar el proyecto de regeneración urbana en ese espacio. Así, un 86,6% de los encuestados considera la inexistencia en Santiago de Chile de espacios de paseo y estancias agradables para las personas -mientras que en plaza de Vigo es del 65,6%-.

Un 74,6% considera que el mobiliario público actual de la calle Santiago de Chile no es el adecuado, frente al 64,3% en plaza de Vigo. Los bancos (u otro tipo de asientos), papeleras o elementos de juego o de bajo mantenimiento fueron los tipos de mobiliarios que a los encuestados les gustaría incorporar en estas zonas.

Más zonas verdes

En referencia a lo que se debería favorecer en el uso del espacio público, un 27,8 % cree que debe ser el destino a zonas verdes (con árboles y vegetación), un 23,8 %, a espacios de estancia (para sentarse, conversar y descansar) y el 14,2% para paradas breves de carga y descarga.

La apuesta por más árboles y espacios verdes es clara: el 80% respondieron que sí el fomento de estos espacios en ambas calles, con especies autóctonas y que den sombra entre el tipo de especies arbóreas que les gustaría que hubiese.

En cuanto a inseguridad, el 39% contestó que existen puntos oscuros que puedan generar inseguridad en la calle Santiago de Chile, mientras un 36,3% en plaza de Vigo, especialmente en las zonas de los locales de ocio nocturno, en el centro de la plaza de Vigo y en galerías comerciales. Para el 77,2% de los encuestados, la calle Santiago de Chile es una zona con demasiado ruido y para el 64,4% lo es la plaza de Vigo.

La encuesta finalizaba con preguntas sobre la colocación de los recolectores de basura, detectándose una petición por aumentar los de recogida de aceite, y con un apartado de libre sugerencias destacando la transformación de la avenida Rosalía de Castro y con la recuperación de la multifuncionalidad del espacio público.