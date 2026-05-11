El Concello de Santiago otorga la segunda fase de restauración de las cubiertas de la Catedral

La Xunta de Goberno local del Concello de Santiago ha otorgado la licencia de la segunda fase de restauración de las cubiertas de las capillas de la cabecera de la Catedral de Santiago, con un plazo de obra previsto de siete meses y con un presupuesto de ejecución material de 281.396,96 euros.

Así lo ha trasladado la portavoz del Gobierno local Míriam Louzao quien también señaló que se trata de la segunda fase de las obras incluidas en el Plan Director de la Catedral aprobado en 2009 que estudia "as patoloxías existentes no edificio e ordena as propostas de actuación", clasificándolas según su prioridad, y sitúa entre las prioridades secundarias las referidas cubiertas de las capillas de la cabecera.

De esta manera, se actuará en las zonas pendientes tras los trabajos desarrollados entre 2010 y 2021: la Sacristía de la capilla de San Pedro y almacén de la Arquiconfraría, junto al patio de la Puerta Santa; la Capilla de la Concepción o de la Prima y su sacristía, a un lado de la capilla románica de San Bartolomeu; la Capilla del Espíritu Santo y su sacristía; y la Capilla de Santo André y el corredor que tiene acceso a la capilla de la Corticela

Louzao señaló que las cubiertas presentan "diferentes solucións": piedra granítica con mortero, losas de loseta, teja cerámica curva y forjados de hormigón pavimentados con chapa plana de esquisto. También presentan una "xeometría alterada" con encuentros que lo que están provocando son filtraciones de agua.

La intervención proyectada para enmendar estas cuestiones se basa en la desarrollada durante la primera fase en el año 2017 y sustituirá estas cubiertas con sistemas constructivos del último tercio del siglo XX, ajustando su geometría, empleando teja cerámica curva con zonas puntuales de piedra para hacerlas transitables y resolviendo con láminas metálicas de zinc los encuentros y los canales. De igual modo, se prevé actuar en las ventanas exteriores de algunas capillas.

El proyecto cuenta con la resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del dictamen de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

Arco de Mazarelos

La Xunta de Goberno Local también aprobó esta mañana el proyecto para la limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, un proyecto que fue elaborado por la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago.

El proyecto aborda la limpieza de los paramentos, la consolidación de la fábrica y la eliminación de las vías de agua de lluvia de la parte superior y de los encuentros con los edificios colindantes. Asimismo, se prevé la eliminación o recolocación de todos los elementos descontextualizados, como el cableado, las placas o la baranda superior.

Este arco, correspondiente a la puerta de la muralla exterior por la que entraba la vía procedente de Ourense, es el único que queda en su lugar. Según explicó Louzao, la tradición dice que desde ahí entraba el vino de Ribeiro y también el cereal de Castilla, un lugar vinculado, por tanto, "ao intercambio comercial que aínda está totalmente vivo na súa contorna".

Las fachadas del arco están marcadas por las reformas que se fueron realizando en la muralla entre los siglos XVI y XVII, y también por las reparaciones que se hicieron en el siglo pasado, en las que se utilizaron mortero de cemento.

El proyecto cuenta también con el dictamen de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico y con los informes favorables de los Servicios Urbanísticos Municipales y de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

Se prevé un plazo de ejecución de obra de 4 meses y un presupuesto base de licitación de 74.062,71 euros y correrá por cuenta del Consorcio de Santiago.

Foro de turismo sostenible

Durante el turno de preguntas, la concejala ha sido preguntada sobre el estado de las bases para aprobar el órgano que gestionará la recaudación de la tasa turística. Al respecto, Louzao ha explicado que el proceso está en la fase de exposición pública para ver si hay alegaciones y acabará a mediados de mes.

"Estábamos na fase deses 30 días hábiles que había de exposición pública para ver se había alegacións. Rematarase agora a mediados de mes ese período, agardemos que non haxa alegacións e, por tanto, que poida entrar xa en vigor ese regulamento. Se houbese algunha alegación, intentaríamos contestar o máis rápido posible porque a idea é que ese foro de turismo sustentable poida quedar este mesmo mes aprobado e, por tanto, entrar en funcionamento", ha indicado.

De igual modo, Louzao reconoció el cambio de posicionamiento de la Xunta en la coordinación aeroportuaria tras la reunión de este viernes, aunque ha insistido en que "non se está a ir no ritmo que precisan as circunstancias nin a situación" y la cantidad que propone para captar rutas es "absolutamente ridícula".

Louzao, ha lamentado que la cantidad que propone el Gobierno gallego para la captación de rutas y la "falta de concreción" y criticó que el trabajo de la conectividad aérea lo está llevando a cabo "en solitario" el Concello de Santiago y que "debería ser a Xunta quen o impulsara" para tener "un sistema aeroportuario de país".

En este sentido, la concejala ha asegurado que desde Turismo de Santiago se está "traballando moito" para que cuando abra el aeropuerto, cerrado por obras en la pista, la conectividad sea buena, ya que habrá 34 nuevas rutas, de las cuales 17 serán internacionales.

Con todo, Louzao ha reiterado que no solo se trata de la cuestión económica, sino de la cuestión de coordinación, debido a que entienden que el Ejecutivo autonómico debería impulsar la coordinación de los tres aeropuertos.

42.000 euros a la defensa del exalcalde Ángel Currás

La Xunta de Goberno Local también ha acordado este lunes por urgencia el abono de casi 42.000 euros correspondientes a la defensa jurídica del exalcalde compostelano con el PP Ángel Currás en la pieza de la Operación 'Pokémon' en la que había resultado imputado entre los años 2012 y 2014 y que finalmente fue archivada.

La operación se había iniciado en septiembre de 2012 y llegó a convertirse en la mayor desarrollada en Galicia en relación a corrupción política en diferentes concellos gallegos, pero buena parte de las piezas judiciales en las que acabó separándose han ido archivándose a lo largo de los años. La trama giró alrededor del grupo empresarial con sede en Madrid, Vendex, formado por una treintena de firmas, y su supuesta implicación en una red de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, en la que se investigaban pagos de empresas a políticos a cambio de concesiones públicas.

A principios de 2013, la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, imputó al propio Currás por un supuesto delito de tráfico de influencias en la contratación del personal de la escuela infantil de Salgueiriños, que había sido adjudicada a Sermasa, empresa del Grupo Vendex. Un año después de aquella imputación, Ángel Currás comunicaba su dimisión como alcalde de la capital gallega. Pero finalmente el juzgado de instrucción número dos de Santiago de Compostela decretó en septiembre de 2023 el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de la 'Pokémon' sobre la puesta en servicio de la escuela infantil de Salgueiriños.