Denegado el permiso a Alfonso Basterra por la "extrema gravedad" del asesinato de su hija en Santiago

Alfonso Basterra, en una imagen de archivo durante el juicio por el asesinato de Asunta. EFE.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha denegado el permiso penitenciario de cuatro días concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija en Galicia en 2013. Lo ha hecho tras estimar el recurso de la Fiscalía.

La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas en la que cumple condena, según una información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

"En este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", señala el Tribunal , que ha tenido en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Audiencia Provincial de Salamanca considera que es "prematuro e injustificado" aceptar el permiso de salida de Basterra pese a su "buena conducta". Así, el tribunal considera que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno".

La Fiscalía de Salamanca mostró oposición a la medida al recordar que el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no se producirá hasta marzo de 2027 y el total en septiembre de 2031. El fiscal jefe, Juan José Pereña, explicó en su momento que la acusación pública rechaza el permiso debido a que el solicitante no ha mostrado evolución en la asunción de culpabilidad, según el informe psicológico del centro.

En Salamanca desde 2025

Basterra permanece interno en la cárcel de Salamanca desde febrero de 2025, tras solicitar su traslado desde el centro penitenciario de Teixeiro. El condenado, cuya pena fue ratificada por el Tribunal Supremo, ha publicado recientemente desde prisión una novela titulada Cito.

El cadáver de su hija Asunta, de 12 años, apareció en una pista forestal de Teo en septiembre de 2013, unos hechos por los que fue condenada también su mujer y la madre de la menor, Rosario Porto, que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva mientras cumplía condena.

Alfonso Basterra fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a 18 años de prisión por el asesinato. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia primero y, posteriormente, por el Tribunal Supremo.