La Policía Nacional de Santiago contará con un nuevo espacio en el barrio de Santa Marta

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, compareció hoy junto a la comisaria jefa de la Comisaría Nacional de Santiago, Nuria Palacios, en las instalaciones de la Comisaría para dar a conocer la situación actual después del incendio ocurrido el pasado mes de febrero.

Abalde señaló que, pese al aparatoso incendio, la estructura de la Comisaría no resultó comprometida y el inmueble podrá ser rehabilitado. Tras la evaluación técnica de los daños, y una vez constatada la entidad de las reparaciones necesarias, se tomó la decisión de buscar un nuevo espacio provisional para atender a la ciudadanía.

En relación con la recuperación de las instalaciones afectadas, Abalde explicó que los daños interiores no comprometen la estructura del edificio y que ya se trabajaba en la tramitación de un expediente de emergencia para acelerar las obras necesarias.

El subdelegado destacó que, después de intensas gestiones y de analizar distintas alternativas, se localizó un espacio "idóneo" en el barrio de Santa Marta para acoger dependencias policiales. Las actuaciones para su rehabilitación están ya muy avanzadas y pendientes únicamente de un último trámite administrativo.

El inmueble ya fue revisado para comprobar que reúne todos los requisitos técnicos necesarios en materia de seguridad, comunicaciones y protección de datos. La habilitación del nuevo local también responde a la voluntad de seguir ofreciendo "el mejor servicio" a la ciudadanía de Santiago, mientras se ejecutan las obras de recuperación y permitirá agilizar los trabajos y que las molestias duren lo menos posible, al poder realizarse con edificio sin personal en su interior. "El objetivo es seguir mejorando la prestación del servicio y facilitar el trabajo diario de los agentes mientras se acometen las obras de reparación de la Comisaría", explicó Abalde.

En este nuevo espacio se instalará varias unidades operativas, entre ellas la de atención al público y parte de las áreas de investigación, lo que permitirá aliviar las actuales dependencias provisionales.

El subdelegado destacó la labor desarrollada por la Policía Nacional desde el primer momento: "la seguridad de la ciudadanía estuvo y está plenamente garantizada en todo momento. Quiero agradecer el esfuerzo ejemplar, la entrega y la profesionalidad de la Policía Nacional, así como la comprensión, paciencia y colaboración que está demostrando la ciudadanía de Santiago ante esta situación extraordinaria".

Recordó que se habilitaron dependencias temporales en la misma calle de la Comisaría y dos vehículos integrales de documentación (VIDOC) en la Praza do Obradoiro para la expedición de DNI y pasaportes. Estos vehículos continúan prestando servicio también a numerosos concellos del entorno en horario de tarde como Padrón , Arzúa, Noia, Ames, Fisterra, Outes, Rianxo, Muros, Carnota, Melide o Cee.

Desde el incendio se tramitaron 8.450 documentos entre DNI y pasaportes, una cifra muy semejante a la registrada antes del siniestro, pero el dato más importante, remarcó el subdelegado del Gobierno, "es que la ciudadanía siguió atendida con normalidad en los servicios esenciales, tanto en la expedición de documentos como en la recogida de denuncias o en todo lo relacionado con la violencia de género".