Aprobado en Santiago el pago de facturas retenidas para la deuda con los centros socioculturales

La corporación municipal de Santiago de Compostela ha aprobadoel pago de facturas que retuvo a la antigua concesionaria de los centros socioculturales (Serviplus) para poder abonar la deuda que la empresa dejó con su plantilla. Los trabajadores tienen sin cobrar la nómina de cuatro meses, según recoge Europa Press.

La indemnización sustitutiva aprobada hoy en pleno corresponde a servicios prestados en noviembre y diciembre de 2025, que, junto a enero y febrero de 2026, fueron los meses en los que la empresa no abonó los salarios. Este expediente ha salido adelante gracias a los votos del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta), el PSOE y las concejalas no adscritas, con la abstención del PP.

El concejal de Centros Socioculturales, Xan Duro, explicó que el ayuntamiento decidió retener las facturas de la empresa y tramitar una cesión de derecho de pago con las trabajadoras a través de un procedimiento que, según ha reconocido, es "ciertamente complejo" y "novedoso" para la Administración local.

Así, lo que se ha aprobado en el pleno no es el pago de la deuda como tal (aunque el dinero servirá para eso), sino el reconocimiento de facturas por servicios prestados el año pasado. Este es un paso previo burocráticamente necesario para que, al haber aceptado Serviplus la cesión de la deuda, el ayuntamiento pueda abonarla directamente a la plantilla.

"Seguimos trabajando desde los distintos departamentos implicados para que este procedimiento pueda cerrarse pronto y que la situación de las trabajadoras se normalice por fin", ha añadido Duro, que ha agradecido a la plantilla de estos equipamientos su "paciencia infinita" por la situación que han atravesado durante los últimos tiempos.

Preocupación de la oposición

El concejal del PP José Ramón de la Fuente ha criticado por su parte la gestión realizada "durante dos años y medio" por el gobierno liderado por Goretti Sanmartín en este aspecto. El 'popular' ha tildado de "incapaz, indolente, insuficiente, inoperativa e insolvente" al Ejecutivo local.

José Ramón de la Fuente ha expresado que su preocupación actual es "cuándo esos trabajadores podrán cobrar las retribuciones que se les debe" y ha afeado, a este respecto, la "aparente indiferencia" en el Gobierno local por "tardar meses en encontrar una solución".

El concejal no adscrito Gonzalo Muíños, por su parte, ha reclamado la "máxima celeridad" en los trámites restantes. La socialista Marta Abal, por último, ha echado en falta una referencia en el expediente aprobado este jueves a cuándo se producirá la compensación "en la práctica".