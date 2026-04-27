Horarios y recorridos de las manifestaciones del 1 de mayo, Día del Trabajador, en Santiago

Este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el sindicalismo gallego volverá a salir a las calles para reclamar y demandar diversas cuestiones como trabajo digno y las mejoras salariales en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida debido a los conflictos bélicos. Al igual que en años anteriores, los sindicatos y organizaciones se manifestarán por separado, a excepción de CCOO y UGT que han convocado una manifestación conjunta en las ciudades gallegas, siendo el acto central en Coruña.

Bajo el lema "Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos", la CIG ha convocado 20 movilizaciones en otras tantas localidades gallegas y llama a convertir este 1 de mayo en "una jornada de lucha" para avanzar en derechos, exigir de los gobiernos políticas alternativas y de la patrona justicia social. Asimismo, también por el respecto a poder ejercer la plena soberanía, el derecho de autodeterminación y la capacidad de decidir libremente. En la capital gallega, la manifestación convocada por el sindicato saldrá desde la Praza Roxa a las 12:30 horas.

Por su parte, UGT y CCOO han convocado una manifestación conjunta este viernes en distintas ciudades gallegas bajo el lema "Dereitos, non trincheiras. Salarios, vivenda e democracia" para convertir el 1 de mayo en un grito "por la paz y el respecto al derecho internacional". De igual modo, también demandan mejoras salariales, el acceso a una vivienda digna, más democracia y "más y mejor" estado del bienestar, "todas las demandas necesarias para que las familias puedan llegar a fin de mes".

A las 12:00 horas, ambos sindicatos saldrán desde la Alameda de Santiago para recorrer las calles de la ciudad y finalizar la manifestación en la Praza de Praterías. Previamente, a las 10:30 horas, la UGT hará una ofrenda floral en el parque Pablo Iglesias.

Por su parte, la CNT hace un llamamiento a movilizarse en un contexto marcado por el "encarecimiento de la vida, la precarización laboral y el deterioro constante de las condiciones sociales". La organización sindical ha convocado la manifestación en Santiago a las 12:00 horas, en la plaza del 8 de Marzo, y finalizará en la Praza do Toural. La jornada continuará en la Casa das Máquina con un programa completo de actividades abiertas que incluyen sesión vermú, comida popular, talleres y conciertos.

Bajo el lema "A clase traballadora contra o fascismo", la CUT también partirá desde la plaza del 8 de Marzo, pero a las 12:30 horas. El sindicato ha convocado manifestaciones en las cuatro principales ciudades de Galicia en una concentración antibelicista "para luchar de frente contra el fascismo".