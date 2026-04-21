Un operario sufre una caída cuando trabajaba en el barrio de Vista Alegre, en Santiago
El hombre sufrió la caída desde un andamio mientras estaba trabajando en la rúa Arturo Cuadrado Moure. Fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago
Te podría interesar: Polémica con las gárgolas en Santiago: Xunta y arquitecto se reunirán para valorar una "fórmula mejor"
Esta mañana un operario ha sufrido una caída desde un andamio mientras trabajaba en el barrio de Vista Alegre en Santiago de Compostela. Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, a las 9:10 horas de este martes un particular alertó de que un operario se había caído desde un andamio en la rúa Arturo Cuadrado Moure.
A pesar de que estaba inconsciente, el alertante indicaba que necesitaba asistencia sanitaria. Desde el 112 se pasó el aviso a Urxencias Sanitarias y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar.
Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).